Puumessuilla vahvistettiin alan verkostoja ja esiteltiin uusia innovaatioita
Puumessut 2025 järjestettiin 3.-5. syyskuuta messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa, Jyväskylässä. Pohjoismaiden johtava puuteollisuuden, puusepänteollisuuden ja puuntyöstöteknologian ammattitapahtuma kokosi yhteen yli 150 näytteilleasettajaa kymmenestä eri maasta. Kolmen päivän aikana tapahtumassa vieraili 4 102 kävijää.
Tapahtuma osoitti jälleen, että henkilökohtaisille kohtaamisille on puualalla selkeä tarve. Messut tarjosivat mahdollisuuden verkostoitua, päivittää osaamista ja solmia uusia liikesuhteita kasvokkain. Messujen teema Puussa on ratkaisu korosti puun keskeistä roolia kestävän kehityksen edistäjänä.
Innovaatioita ja uusia kontakteja
Messuilla nähtiin käytännön esimerkkejä siitä, miten puualan osaaminen ja teknologia tukevat kestävän kehityksen tavoitteita. Näytteilleasettajille suunnatussa Uutuustuotekilpailussa voittajana palkittiin Signoden täysin kierrätettävä LEVEX-paperivanne, joka vastaa konkreettisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin.
”Messuilla vieraili todella paljon porukkaa ja saimme lukuisia uusia kontakteja. Etenkin uudet tuotteemme, paperivanne ja sähköiset sahatavarapuristimet, herättivät runsaasti kiinnostusta. Tuntuu, että ala on lähdössä uuteen nousuun”, kertoo Signode Finland Oy:n Account Executive Vesa Pulliainen.
Myös Hahle Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Tanninen on tyytyväinen tapahtumaan:
”Kävijöitä – ja erityisesti oikeanlaisia kävijöitä – oli hyvä määrä. Messuille on ehdottomasti paikkansa, sillä on mukava tavata ihmisiä kasvokkain.”
Kohtaamisia ja kansainvälisiä verkostoja
Puumessuista vastaavan myyntijohtajan Hannu Mennalan mukaan tapahtuma vahvisti kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä:
” Puumessujen rooli alan yhteisenä kokoontumispaikkana on kiistaton. Täällä verkostoidutaan, tehdään kauppaa ja tavataan kollegoja, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Myös osaamisen päivittäminen ja alan innovaatioiden näkeminen lähietäisyydeltä on tärkeää. Tapahtuma onnistui erinomaisesti, ja saatu palaute on ollut erittäin positiivista.”
Messujen ohjelmalavoilla pureuduttiin muun muassa sahateollisuuden tulevaisuuteen, vastuullisuuteen, digitalisaatioon, kiertotalouteen ja kilpailukykyä vahvistaviin innovaatioihin.
Kansainvälistä ulottuvuutta tapahtumaan toi myös 27-henkinen eteläamerikkalainen delegaatio, joka tutustui suomalaisen sahateollisuuden digitalisaatioon ja kestävän kehityksen ratkaisuihin. Vierailu avasi uusia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja liiketoimintaan.
Puumessut järjestetään seuraavan kerran 1.-3.9.2027 messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa, Jyväskylässä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu MennalaMyyntijohtajaJyväskylän Messut OyPuh:050 591 5428hannu.mennala@paviljonki.fi
Kuvat
Lisätietoa julkaisijasta
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
