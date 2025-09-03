Puumessuilla vahvistettiin alan verkostoja ja esiteltiin uusia innovaatioita

Tapahtuma osoitti jälleen, että henkilökohtaisille kohtaamisille on puualalla selkeä tarve. Messut tarjosivat mahdollisuuden verkostoitua, päivittää osaamista ja solmia uusia liikesuhteita kasvokkain. Messujen teema Puussa on ratkaisu korosti puun keskeistä roolia kestävän kehityksen edistäjänä.

Innovaatioita ja uusia kontakteja

Messuilla nähtiin käytännön esimerkkejä siitä, miten puualan osaaminen ja teknologia tukevat kestävän kehityksen tavoitteita. Näytteilleasettajille suunnatussa Uutuustuotekilpailussa voittajana palkittiin Signoden täysin kierrätettävä LEVEX-paperivanne, joka vastaa konkreettisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin.

”Messuilla vieraili todella paljon porukkaa ja saimme lukuisia uusia kontakteja. Etenkin uudet tuotteemme, paperivanne ja sähköiset sahatavarapuristimet, herättivät runsaasti kiinnostusta. Tuntuu, että ala on lähdössä uuteen nousuun”, kertoo Signode Finland Oy:n Account Executive Vesa Pulliainen.

Myös Hahle Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Tanninen on tyytyväinen tapahtumaan:

”Kävijöitä – ja erityisesti oikeanlaisia kävijöitä – oli hyvä määrä. Messuille on ehdottomasti paikkansa, sillä on mukava tavata ihmisiä kasvokkain.”

Kohtaamisia ja kansainvälisiä verkostoja

Puumessuista vastaavan myyntijohtajan Hannu Mennalan mukaan tapahtuma vahvisti kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä:

” Puumessujen rooli alan yhteisenä kokoontumispaikkana on kiistaton. Täällä verkostoidutaan, tehdään kauppaa ja tavataan kollegoja, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Myös osaamisen päivittäminen ja alan innovaatioiden näkeminen lähietäisyydeltä on tärkeää. Tapahtuma onnistui erinomaisesti, ja saatu palaute on ollut erittäin positiivista.”

Messujen ohjelmalavoilla pureuduttiin muun muassa sahateollisuuden tulevaisuuteen, vastuullisuuteen, digitalisaatioon, kiertotalouteen ja kilpailukykyä vahvistaviin innovaatioihin.

Kansainvälistä ulottuvuutta tapahtumaan toi myös 27-henkinen eteläamerikkalainen delegaatio, joka tutustui suomalaisen sahateollisuuden digitalisaatioon ja kestävän kehityksen ratkaisuihin. Vierailu avasi uusia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja liiketoimintaan.

Puumessut järjestetään seuraavan kerran 1.-3.9.2027 messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa, Jyväskylässä.