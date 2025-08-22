Vireä järjestötoiminta vahvistaa uudistuvaa muovialaa
Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä puhui 5.9.2025 Helsingissä Muoviyhdistyksen 85-vuotisjuhliin kokoontuneelle väelle. Onnittelupuheessaan hän korosti yhdistystoiminnan merkitystä muovialalle. Kärhä totesi, että hienot perinteet omaava henkilöjärjestö Muoviyhdistys on vuosien saatossa aina hienosti sopeutunut aikaan ja ennen kaikkea palvellut Suomea, omia jäseniään, alan ammattilaisia sekä kaikkia muoveista kiinnostuneita. Yhdistyksen pitkä historia on osa maamme historiaa. Muovin perusrakenteen, polymeerin, tavoin Muoviyhdistys ry palvelee, mahdollistaa, yhdistää ja tekee paljon muita hyviä asioita.
Kärhä muistutti, että yhdistys- ja järjestötoiminta ovat tärkeää erityisesti nykyisessä kireänoloisessa, digitaalisessa kuplamaailmassa, jossa ammattilaisten keskinäiset tapaamiset ovat harmillisesti vähentyneet. Yhdistyksen tilaisuudet ja messumatkat paikkaavat tätä sosiaalista aukkoa. Tilaus positiiviselle kanssakäymiselle on todella vahva.
Kärhä nosti esiin myös sen, että Muoviyhdistyksen kautta jaettavalle asialliselle muovitiedolle on kasvava kysyntä tulevaisuuden Suomessa. Muoveihin kohdistuu yhä paljon virhekäsityksiä ja ennakkoluuloja. On ihan tietämättömyyttäkin. Julkinen koulutus ei enää pysty korjaamaan näitä epäkohtia, joten yhdistys ja sen kanavat tarjoavat oivan kollektiivisen alustan tässäkin mielessä.
Lopuksi Kärhä ilmaisi suurta iloa ja nöyryyttä saadessaan näin tervehtiä vireää Muoviyhdistystä ja sen jäseniä. Hän totesi, että perinteinen yhdistys on oikein hyvissä käsissä ja yhteispeli muovien maailmassa on tärkeämpää kuin kenties koskaan.
Yhteyshenkilöt
Vesa KärhäToimitusjohtajaMuoviteollisuus ryPuh:040 559 7557vesa.karha@plastics.fi
Muoviteollisuus ry on suomalainen muoviteollisuuden, muoveja raaka-aineenaan käyttävien ja niitä jalostavien sekä kierrättävien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Vuonna 1961 perustettu Muoviteollisuus ry osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta. Muovituotteita valmistavat yritykset työllistävät Suomessa noin 10 000 ihmistä. www.plastics.fi ja www.muovikuuluukiertoon.fi sekä @muoviteollisuus
