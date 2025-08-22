Vireä järjestötoiminta vahvistaa uudistuvaa muovialaa

Kärhä muistutti, että yhdistys- ja järjestötoiminta ovat tärkeää erityisesti nykyisessä kireänoloisessa, digitaalisessa kuplamaailmassa, jossa ammattilaisten keskinäiset tapaamiset ovat harmillisesti vähentyneet. Yhdistyksen tilaisuudet ja messumatkat paikkaavat tätä sosiaalista aukkoa. Tilaus positiiviselle kanssakäymiselle on todella vahva.

Kärhä nosti esiin myös sen, että Muoviyhdistyksen kautta jaettavalle asialliselle muovitiedolle on kasvava kysyntä tulevaisuuden Suomessa. Muoveihin kohdistuu yhä paljon virhekäsityksiä ja ennakkoluuloja. On ihan tietämättömyyttäkin. Julkinen koulutus ei enää pysty korjaamaan näitä epäkohtia, joten yhdistys ja sen kanavat tarjoavat oivan kollektiivisen alustan tässäkin mielessä.

Lopuksi Kärhä ilmaisi suurta iloa ja nöyryyttä saadessaan näin tervehtiä vireää Muoviyhdistystä ja sen jäseniä. Hän totesi, että perinteinen yhdistys on oikein hyvissä käsissä ja yhteispeli muovien maailmassa on tärkeämpää kuin kenties koskaan.