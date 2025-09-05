Adlercreutz: Yrittäjät ovat taloutemme runko

– RKP:ssä työskentelemme varmistaaksemme, että yritysten toimintaympäristö on kannustava ja joustava. Hallitus on toteuttanut useita toimia, joilla yritysten edellytyksiä on parannettu ja joita elinkeinoelämä on pitkään toivonut. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja rohkaista yrityksiä panostamaan investointeihin ja uusien työpaikkojen luomiseen. Kestävä kasvu ja luottamus syntyvät yhteistyöllä, Adlercreutz sanoo.

Elokuussa RKP:n eduskuntaryhmä esitteli Turun kesäkokouksessaan 30 toimenpiteen paketin, jonka tavoitteena on lisätä työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä. Mukana on useita ehdotuksia, jotka vahvistavat yritysten toimintaedellytyksiä ja luovat kannustimia työllistämiseen. Osa näistä toimenpiteistä toteutetaan hallituksen vuoden 2026 budjetin yhteydessä.

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että hallitus teki päätöksen ottaa käyttöön nuorten työllistymissetelin. Aiomme myös parantaa pienyritysten rahoituksen saatavuutta, kehittää kannustimia yrittäjyyden edistämiseksi sekä selvittää, miten sukupolvenvaihdoksia voitaisiin helpottaa. Lokakuuhun mennessä hallitus valmistelee uuden kasvua ja työllisyyttä tukevan kokonaisuuden, jossa on entistä enemmän toimenpiteitä, Adlercreutz sanoo.

– Yrittäjät ovat yhteiskuntamme perusta. Suomea ei voida rakentaa pelkästään sopeutuksilla ja veronkorotuksilla. Tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen ja panostuksia yrittäjyyteen, jotta voimme luoda hyvinvointia myös tuleville sukupolville, Adlercreutz sanoo.