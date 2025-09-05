Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz: Yrittäjät ovat taloutemme runko

5.9.2025 20:45:28 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Yrittäjän päivänä RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa nostaa esiin yrittäjien merkityksen talouskasvun, työllisyyden ja koko yhteiskunnan kehityksen kannalta.

– RKP:ssä työskentelemme varmistaaksemme, että yritysten toimintaympäristö on kannustava ja joustava. Hallitus on toteuttanut useita toimia, joilla yritysten edellytyksiä on parannettu ja joita elinkeinoelämä on pitkään toivonut. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja rohkaista yrityksiä panostamaan investointeihin ja uusien työpaikkojen luomiseen. Kestävä kasvu ja luottamus syntyvät yhteistyöllä, Adlercreutz sanoo.

Elokuussa RKP:n eduskuntaryhmä esitteli Turun kesäkokouksessaan 30 toimenpiteen paketin, jonka tavoitteena on lisätä työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä. Mukana on useita ehdotuksia, jotka vahvistavat yritysten toimintaedellytyksiä ja luovat kannustimia työllistämiseen. Osa näistä toimenpiteistä toteutetaan hallituksen vuoden 2026 budjetin yhteydessä.

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että hallitus teki päätöksen ottaa käyttöön nuorten työllistymissetelin. Aiomme myös parantaa pienyritysten rahoituksen saatavuutta, kehittää kannustimia yrittäjyyden edistämiseksi sekä selvittää, miten sukupolvenvaihdoksia voitaisiin helpottaa. Lokakuuhun mennessä hallitus valmistelee uuden kasvua ja työllisyyttä tukevan kokonaisuuden, jossa on entistä enemmän toimenpiteitä, Adlercreutz sanoo.

– Yrittäjät ovat yhteiskuntamme perusta. Suomea ei voida rakentaa pelkästään sopeutuksilla ja veronkorotuksilla. Tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen ja panostuksia yrittäjyyteen, jotta voimme luoda hyvinvointia myös tuleville sukupolville, Adlercreutz sanoo.

Yhteyshenkilöt

Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Puh:+358 50 310 0274

