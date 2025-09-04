Eurojackpotin päävoitto nousi 86 miljoonaan euroon - tänne osui Suomen 144 000 euron voitto
Eurojackpotista ei löytynyt perjantain arvonnasta kierroksella 37/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on noin 86 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 6, 14, 25, 29 ja 46. Tähtinumeroiksi arvottiin 7 ja 11.
5+1-tuloksia löytyi yksi: Saksasta. Voittaja kuittaa rivillään noin 2,6 miljoonaa euroa.
5+0-rivejä osui yhteensä kymmenen: neljä Saksaan, kaksi Norjaan ja yhdet Tanskaan, Hollantiin, Ruotsiin ja meille tänne Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja voittaa muiden tavoin noin 144 000 euroa.
Perjantai-Jokerin oikea rivi on 6 0 9 0 8 9 5. Yhtään täysosumaa eikä kuusi oikein -tulosta ei löytynyt.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Dublin 23. Tonnin voittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
