Eurojackpotin päävoitto nousi 86 miljoonaan euroon - tänne osui Suomen 144 000 euron voitto

5.9.2025 21:57:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotista ei löytynyt perjantain arvonnasta kierroksella 37/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on noin 86 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 6, 14, 25, 29 ja 46. Tähtinumeroiksi arvottiin 7 ja 11.

5+1-tuloksia löytyi yksi: Saksasta. Voittaja kuittaa rivillään noin 2,6 miljoonaa euroa.

5+0-rivejä osui yhteensä kymmenen: neljä Saksaan, kaksi Norjaan ja yhdet Tanskaan, Hollantiin, Ruotsiin ja meille tänne Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja voittaa muiden tavoin noin 144 000 euroa.

Perjantai-Jokerin oikea rivi on 6 0 9 0 8 9 5. Yhtään täysosumaa eikä kuusi oikein -tulosta ei löytynyt.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Dublin 23. Tonnin voittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

