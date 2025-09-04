Suomen lippupallonuoret EM-turnauksen mitalipeleihin

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen tyttöjen ja poikien U17-lippupallomaajoukkueet pelaavat lauantaina EM-mitaleista Itävallan Innsbruckissa. Molemmat sijoittuivat EM-turnauksen kovissa alkulohkoissaan kakkosiksi.  U15-sekajoukkue taistelee kisojen päätöspäivänä sijoituksista.

Suomen U17-pojat ylsivät EM-turnauksen mitalipeleihin
Suomen U17-pojat ylsivät EM-turnauksen mitalipeleihin Mäggi Steurer

Suomen nuorten U17-ikäluokan lippupallomaajoukkueet selvittivät tiensä EM-turnauksen mitalipeleihin Itävallan innsbruckissa. U17-tytöt hävisivät perjantaina lohkovoittoon yltäneille tšekeille päivän ainoassa ottelussaan niukasti 13–7.  Pojat kärsivät tappiot Israelille (47–20) ja Saksalle (17–8), mutta edellisen päivän voitot Itävallasta ja Sveitsistä nostivat Suomen lohkonsa kakkoseksi.

U17-pojat kohtaavat lauantaina klo 10:00 käynnistyvässä välieräpelissään Espanjan ja tyttöjen välierävastustajana klo 11:30 alkavassa ottelussa on Italia.

Suomen U15-sekajoukkue saavutti perjantaina turnauksen avausvoittonsa kukistamalla Ranskan 22-14, mutta joukkueen pelit jatkuvat taistelulla sijoituksista.

Vuodesta 2016 lähtien järjestetty nuorten EM-turnaus on ollut tärkeä näyteikkuna nuorten lippupallon kehitykselle Euroopassa. Se tarjoaa samalla pelaajille väylän kohti vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisia, joissa lippupallo nähdään uutena lajina.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

