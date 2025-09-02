Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.9. kokouksen ennakkotiedote

6.9.2025

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 9. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman käsittelyä.

Vuoden 2026 talousarvioehdotus ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelma

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tavoittelee ensi vuonna 63,8 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Ylijäämällä varaudutaan tiedossa olevaan rahoituksen tiukkenemiseen.  

Taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 tavoitellaan 81,7 miljoonan ylijäämäistä tulosta, jotta tulevina vuosinakin pystytään turvaamaan helsinkiläisille heidän tarvitsemansa palvelut.  

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2026 arvioidut tulot ovat 260,4 miljoonaa euroa ja menot 3 282,5 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus Helsingille on tämän hetken tiedon mukaan ensi vuodelle 3 086,4 miljoonaa euroa. Näin ollen menot kasvaisivat noin 4 % tähän vuoteen verrattuna. 

Vuoden 2026 talousarvioehdotuksen pohjana on käytetty valtionvarainministeriön kesäkuussa julkaisemia rahoituslaskelmia. Lopulliset rahoituslaskelmat vahvistuvat syyskuun lopussa, jolloin myös tarvittaessa päivitetään talousarvioehdotusta. 

  1. Kokouksen esityslista liitteineen

  1. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen. 

