Kokoomuksen Partanen: Hallituksen työllisyyspaketti purkaa esteitä - jatkossa työttömät voivat opiskella joustavammin

”Työttömän työnhakijan mahdollisuuksissa opiskella avoimessa korkeakoulussa on tällä hetkellä turhaa byrokratiaa. On hienoa, että saimme osana budjettiriihen työllisyyspakettia tehtyä päätöksiä näiden esteiden purkamisesta. Tämä on tärkeää erityisesti korkeasti koulutetuille työttömille”, Partanen aloittaa.

”Työttömyysjakson aikaista opiskelua ja oman osaamisen täydentämistä on helpotettava nykyisestään. Yhdenkään suomalaisen, joka haluaa suorittaa korkeakoulussa avoimen opintoja ja parantaa näin työllistymismahdollisuuksiaan, opiskelumahdollisuuksien ei pidä kaatua turhiin byrokraattisiin koukeroihin”, Partanen jatkaa.

Syksyn aikana hallitus valmistelee helpotuksia työttömyysturvalla opiskeluun mahdollistamalla yli 25-vuotiaiden opiskelun nykyistä laajemmin avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Partanen toteaa, että muutos selkeyttäisi työttömien opiskelumahdollisuuksia työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin liittyvän byrokratian vähentyessä.

”Työllistymisen esteenä voi olla uuteen työhön vaadittavat lisätaidot tai aiemmin syystä tai toisesta keskeytyneet opinnot. Opiskelu työttömyysetuudella on toki jo nyt mahdollista, mutta oman osaamisen ja opintojen täydentämisen pitää olla mahdollisimman helppoa. Tämä on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta”, Partanen sanoo.

”Osaaminen ja koulutus ovat tärkeitä Suomen taloudelliselle kasvulle ja menestykselle, mutta myös yksilölle itselleen. Jokainen kivi työllisyyden ja työllistymisen eteen on käännettävä ja sitä tämä hallitus työllisyyspaketin avulla on tekemässä”, Partanen lopettaa.