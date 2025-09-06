Kokoomuksen Kopra: Lindtman tuhlasi 1,5 miljardia yhden Ykkösaamun aikana

”Kun Antti Lindtmanilta kysyttiin, mikä on SDP:n vaihtoehto hallituksen sopeutuksille, hän luetteli sujuvasti 1,5 miljardin edestä uusia menoja ja sopeutusten perumisia. Nettona. Hälytyskellojen pitäisi soida nyt niillä, jotka kuvittelevat SDP:n tarjoavan ’vastuullista talouspolitiikka’”, Kopra toteaa.

Lindtman olisi perunut hallituksen päättämän 365 miljoonan euron säästön tuettuun asuntorakentamiseen, palauttanut aikuiskoulutustuen (175 miljoonaa euroa), palauttanut ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden (74 miljoonaa euroa) ja palauttanut ensiasunnon ostajan korkovähennysoikeuden.

”Korkovähennysoikeuden palauttamisen on arvioitu maksavan valtiolle miljardi euroa vuodessa. Lisäksi se kohdistuu pääosin hyvätuloisiin ihmisiin. Me yritämme ratkaista tätä julkisen talouden yhtälöä niin, että saisimme taattua hoivan suurelle ikääntyvien joukolle ja pidettyä huolta koulutuksesta ja puolustuksesta. Lindtman on silti valmis heittämään miljardin hyvätuloisten asunnonostotukiin. Sekin on arvovalinta”, Kopra tylyttää.

Lindtmanin ainoat säästökohteet olivat yritystukien ja maataloustukien leikkaus, joista kertyisi SDP:n ilmoittamien lukujen mukaan 200 miljoonaa euroa. Teollisuuden sähköistämisen tuen leikkaus ei ole uusi säästö, koska Orpon hallitus on jo päättänyt tuen poistumisesta.

”Orpon hallitus päätti budjettiriihessä leikata yritystukia 142 miljoonaa euroa. Lindtmanin ”aito” yritystukileikkaus olisi 100 miljoonaa euroa. Lindtmanin leikkuupöydälle joutaisivat myös T&K-tuet, jotka aidosti vahvistavat talouskasvua”, Kopra toteaa.

Kopran mukaan on selvää, mistä Lindtman, joka on puhunut kauniisti yritysten kasvurahoituksesta, oikeasti hakisi näennäiset säästönsä.

”Muistamme 3,4 miljardin veromoukarin toissakeväältä. Lisää veroja yrittämiseen, suomalaiseen omistamiseen, palkansaajille, kotitalouksille, kaikille. Yrittämistä ja omistamista voi kuitenkin verottaa vain niin kauan, kuin niitä ylipäätään on olemassa. SDP:n verolinjalla yrityksistä jäisi jäljelle kuoret ja kaunis muisto. Sen jälkeen voidaan sulkea valot muualtakin”, Kopra toteaa.