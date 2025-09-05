SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella

6.9.2025 14:21:53 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopralle, että kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella.

– Kokoomuksen johdolla Suomen velkaantuminen on Euroopan nopeinta, kasvu heikointa ja työttömyys kohta koko unionin pahinta. Kun on omalla vahtivuorolla saanut näin rumat lukemat tulostaululle, niin en paljoa muille huutelisi, toteaa Räsänen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Kopran kannattaa muistaa, että viime keväänä hallitus heikensi ihan omilla toimillaan julkista taloutta valtiovarainministeriön laskelmien mukaan pysyvästi yli miljardilla eurolla ja tätä vajausta nyt yritellään peitellä jatkuvalla kreikkalaistyylisellä kirjanpitokikkailulla, Räsänen muistuttaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin esityksistä Kopra antoi myös väärän todistuksen. Ensiasunnon ostajien tukeminen määräaikaisella varainsiirtoverovapaudella sekä korkovähennysoikeudella voidaan toteuttaa valtion talouden kannalta neutraalisti, kuten SDP on jo aiemmin esittänyt.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Marko Asell: Hallituksen kulttuurivihamielinen linja jatkuu4.9.2025 15:36:55 EEST | Tiedote

Orpon-Purran hallituksen vihamielinen suhtautuminen suomalaiseen kulttuuriin nousi jälleen uudelle tasolle budjettiriihen myötä. Budjettiriihessä ilmoitettiin, että yritystukien leikkauksista 7,8 miljoonaa euroa kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin. Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon investoitavat varat eivät kuitenkaan ole yritystukia. Tuotantotuki on projektitukea yksittäiselle elokuvalle, jota ilman se ei valmistuisi. Kansanedustaja Marko Asell (sd.) jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye