SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella

SDP:n Marko Asell: Hallituksen kulttuurivihamielinen linja jatkuu 4.9.2025 15:36:55 EEST | Tiedote

Orpon-Purran hallituksen vihamielinen suhtautuminen suomalaiseen kulttuuriin nousi jälleen uudelle tasolle budjettiriihen myötä. Budjettiriihessä ilmoitettiin, että yritystukien leikkauksista 7,8 miljoonaa euroa kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin. Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon investoitavat varat eivät kuitenkaan ole yritystukia. Tuotantotuki on projektitukea yksittäiselle elokuvalle, jota ilman se ei valmistuisi. Kansanedustaja Marko Asell (sd.) jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.