SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella
Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopralle, että kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella.
– Kokoomuksen johdolla Suomen velkaantuminen on Euroopan nopeinta, kasvu heikointa ja työttömyys kohta koko unionin pahinta. Kun on omalla vahtivuorolla saanut näin rumat lukemat tulostaululle, niin en paljoa muille huutelisi, toteaa Räsänen.
– Kopran kannattaa muistaa, että viime keväänä hallitus heikensi ihan omilla toimillaan julkista taloutta valtiovarainministeriön laskelmien mukaan pysyvästi yli miljardilla eurolla ja tätä vajausta nyt yritellään peitellä jatkuvalla kreikkalaistyylisellä kirjanpitokikkailulla, Räsänen muistuttaa.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin esityksistä Kopra antoi myös väärän todistuksen. Ensiasunnon ostajien tukeminen määräaikaisella varainsiirtoverovapaudella sekä korkovähennysoikeudella voidaan toteuttaa valtion talouden kannalta neutraalisti, kuten SDP on jo aiemmin esittänyt.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
