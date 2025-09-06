SDP:n Piritta Rantanen: Perussuomalaisten maahanmuuttonäkemykset karkottavat erityisasiantuntijoita

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esitteli tänään X-päivityksessään diagrammin, jonka mukaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla erityisasiantuntijoiden osuus ETA-maiden ulkopuolelta tulevasta maahanmuutosta oli 2,1 %. Päivitys oli reaktio SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin tänä aamuna Ykkösaamussa esittämään huoleen siitä, että hallituksen politiikka ajaa erityisasiantuntijat pois Suomesta.

Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan ennen Orpon–Purran hallituksen kautta vuonna 2022 erityisasiantuntijoiden ensimmäisiä oleskelulupia myönnettiin sinisen kortin haltijat mukaan lukien yli 2 700. Vuonna 2024 luku oli enää alle 1 100 eikä tämän vuoden kehitys näytä paremmalta.

– Perussuomalaisten politiikka ei ole juurikaan vaikuttanut maahanmuuton kokonaismäärään, mutta se on vähentänyt tänne hakeutuvien huippuosaajien määrää, koska he voivat valita, missä maassa työskentelevät, Rantanen sanoo.

Maahanmuuttoviraston mukaan erityisasiantuntijoiden maahanmuutto on vähentynyt Suomen heikon taloustilanteen ja korkean tason osaajista käytävän kovan kansainvälisen kilpailun takia.

– Perussuomalaiset eivät voi väistää vastuutaan sekä valtiovarainministeripuolueena että jatkuvasti rasistisia ulostuloja viljelevänä tahona. Heidän politiikkansa vähentää selvästi Suomen houkuttelevuutta, mutta valitettavasti juuri niille avainhenkilöille, joita yritykset täällä kasvua ja tuottavuutta varten tarvitsevat, Rantanen sanoo.

Myös puheenjohtaja Lindtman avasi käymäänsä keskustelua suuren teknologiayrityksen johtajan kanssa Ykkösaamussa. Viesti oli, että toimenpiteet huippuosaajien houkuttelemiseksi Suomeen menevät hukkaan, kun perussuomalaisten varapuheenjohtajien kaltaisilla puheilla viedään mattoa alta.

Suomen asema romahti täällä työskentelevien tai työskennelleiden ulkomaisten osaajien silmissä jo vuosi sitten kansainvälisessä Expat Insider 2024 –vertailussa sijalta 16 sijalle 51. Erityisen heikoiksi koettiin paikallisen yhteiskunnan vastaanottavuus.