Suomen U17-tytöt lippupallon EM-pronssille Innsbruckissa

Pronssi oli tytöille jo toinen peräkkäin. Vahvasti koko turnauksen ajan pelannut joukkue joutui pronssiotteluun, kun se hävisi välierässä Italialle niukasti 14–20 – vain yhden touchdownin erolla.

Myös Suomen U17-pojat etenivät pronssiotteluun, jossa vastaan asettui samoin Tšekki. Tiukassa ja vauhdikkaassa ottelussa pojat joutuivat kuitenkin taipumaan pistein 34–35. Ratkaisu nähtiin aivan loppuhetkillä, kun Tšekki onnistui lisäpistesuorituksessa. Kahdeksannelta ranking-sijalta turnaukseen lähteneet suomalaispojat paransivat silti selvästi sijoitustaan.

Suomen U15-ikäluokan tyttöjen ja poikien muodostama sekajoukkue voitti turnauksessa kaksi ottelua ja sijoittui lopputuloksissa sijalle 11.

Nuorten maajoukkueiden päävalmentaja Tuomas Kivisaari oli Innsbruckin turnauksen antiin tyytyväinen:

– Suomalaisen lippupallon olympiaprojektin kannalta tämä turnaus oli meille suuri menestys. Meillä on Euroopan kolmanneksi paras tyttöjen joukkue ja neljänneksi paras poikien joukkue. Toivottavasti tämä antaa hyvää esimerkkiä ja intoa myös miesten ja naisten lippupallojoukkueille heidän matkatessaan kuun lopulla Pariisiin omaan EM-turnaukseensa.