Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen U17-tytöt lippupallon EM-pronssille Innsbruckissa

6.9.2025 18:49:11 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen U17-lippupallotytöt saavuttivat komeasti EM-pronssia Itävallan Innsbruckissa pelatussa nuorten EM-turnauksessa. Pronssiottelussa Suomi kukisti Tšekin vakuuttavasti lukemin 27–6.

Suomen lippupallotytöt EM-pronssille Innsbruckissa
Suomen lippupallotytöt EM-pronssille Innsbruckissa Markus Dörfler

Pronssi oli tytöille jo toinen peräkkäin. Vahvasti koko turnauksen ajan pelannut joukkue joutui pronssiotteluun, kun se hävisi välierässä Italialle niukasti 14–20 – vain yhden touchdownin erolla.

Myös Suomen U17-pojat etenivät pronssiotteluun, jossa vastaan asettui samoin Tšekki. Tiukassa ja vauhdikkaassa ottelussa pojat joutuivat kuitenkin taipumaan pistein 34–35. Ratkaisu nähtiin aivan loppuhetkillä, kun Tšekki onnistui lisäpistesuorituksessa. Kahdeksannelta ranking-sijalta turnaukseen lähteneet suomalaispojat paransivat silti selvästi sijoitustaan.

Suomen U15-ikäluokan tyttöjen ja poikien muodostama sekajoukkue voitti turnauksessa kaksi ottelua ja sijoittui lopputuloksissa sijalle 11.

Nuorten maajoukkueiden päävalmentaja Tuomas Kivisaari oli Innsbruckin turnauksen antiin tyytyväinen:

– Suomalaisen lippupallon olympiaprojektin kannalta tämä turnaus oli meille suuri menestys. Meillä on Euroopan kolmanneksi paras tyttöjen joukkue ja neljänneksi paras poikien joukkue. Toivottavasti tämä antaa hyvää esimerkkiä ja intoa myös miesten ja naisten lippupallojoukkueille heidän matkatessaan kuun lopulla Pariisiin omaan EM-turnaukseensa.

Avainsanat

lippupalloflag footballem-turnausflag team finlandolympiaprojekti

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen lippupallotytöt EM-pronssille Innsbruckissa
Suomen lippupallotytöt EM-pronssille Innsbruckissa
Markus Dörfler
Lataa

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye