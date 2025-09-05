Veikkaus Oy

Loton potti nousee kahteen miljoonaan euroon - tässä oikea rivi

6.9.2025 22:36:12 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei löytynyt kierroksella 36/2025 täysosumia. Ensi viikolla potissa on kaksi miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 2, 3, 14, 19, 23, 26 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 30 ja plusnumeroksi 17.

Kierroksen suurimmat voitot kuitattiin kuusi oikein -tuloksilla. Niitä oli pelattu 38 kappaletta ja voitto-osuus on noin 2200 euroa. 

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 3 9 5 5 3 9 7. Arvonnassa löytyi yksi 20 000 euron arvoinen kuusi oikein -tulos.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Las Palmas 9. Tonnin voittoja napsittiin kymmenen kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

www.veikkaus.fi/yritys

