Aitovoimailun SM-kisoissa rikottiin Suomen ennätyksiä kaikissa lajeissa

Suomen Aitovoimailun SM-kisat järjestettiin lauantaina 6.9. Hämeenlinnassa. Kisa kokosi yhteen kilpailijoita ympäri suomea ja paikalle myös saapui paljon yleisöä seuraamaan uutta dopingvalvonnan alaisuuteen kuuluvaa voimalajia.
Vuonna 2023 perustetun Aitovoimailun SM-kisoissa nähtiin uusia Suomen ennätyksiä mm. kyykyssä, kapeassa maastanostossa ja pystypunerruksessa. Vain kaksi vuotta sitten kehitetty laji keräsi SM- kisoihin uusia kilpailijoita ja myös kokeneempia kisaajia eri voimalajeista
Suomen Aitovoimailun SM-kisat järjestettiin lauantaina 6.9. Hämeenlinnassa. Kisa kokosi yhteen kilpailijoita ympäri suomea ja paikalle myös saapui paljon yleisöä seuraamaan uutta voimalajia.
Vuonna 2023 perustetun Aitovoimailun SM-kisoissa nähtiin uusia Suomen ennätyksiä mm. kyykyssä, kapeassa maastanostossa ja pystypunerruksessa. Vain kaksi vuotta sitten kehitetty laji keräsi SM- kisoihin uusia kilpailijoita ja myös kokeneempia kisaajia eri voimalajeista
”Aitovoimailun viehätys on siinä, että se sopii yhtä hyvin voimanostajille, painonnostajille, voimamiesurheilijoille kuin vaikka Crossfit-harrastajillekin,” kertoo Suomen Aitovoimailu ry:n puheenjohtaja Kalle Närhi.
Suomen Aitovoimailu ry:n kaksi vuotta sitten perustetussa lajissa kisataan neljässä eri liikkeessä: High Bar -kyykyssä, pystypunerruksessa, kapeassa maastanostossa ja lisäpainoleuanvedossa. Lajin lähtökohtainen tarkoitus on se, että kilpailusäännöt karsivat pois liikkeiden suoritustapojen varioimisen, sekä varusteista saatavan liiallisen hyödyn. Tämä filosofia ilmenee lajissa mm. siten, että voimamiesten tyyliin kapea maastaveto on ainoa sallittu suoritusmuoto ja pystypunnerruksessa liikkeen suoritus alkaa tangon ollessa maassa, joka tuo mieleen vanhojen aikojen klubinostot.
”SM-kisoissa tunnelma oli upea ja saimme todistaa, kuinka kilpailijoiden taso nousi jälleen kerran. On hienoa nähdä, miten Aitovoimailun tunnettuus kasvaa pikkuhiljaa” Kalle Närhi toteaa
Uusia Suomen ennätyksiä neljän lajin Aitovoimailussa:
Jussi Kangasvieri sarjassa Miehet -120kg: Pystypunnerrus (lattialta) 90,5 kg, Kapea maastanosto
290,5 kg
Laura Peippo sarjassa naiset +84 kg: kyykky 170 kg, pystypunnerrus 70 kg, maastanosto 175 kg
Sari Paukkunen sarjassa naiset -63kg: kyykky 115 kg, pystypunnerrus 50 kg, maastanosto 175 kg ja lisäpainoleuanveto 27 kg.
Markus Kotilainen sarjassa miehet -93 kg: kyykky 170 kg, pystypunnerrus 87,5 kg, maastanosto 225 kg,
Kalle Närhi
