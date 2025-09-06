Veikkaus Oy

Suomalaiset löivät vetoa Susijengin puolesta - Veikkaus jäi sensaatiovoitosta 200 000 euroa tappiolle

7.9.2025 09:58:12 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Suomen Susijengi kukisti koripallon EM-kisojen neljännesvälieräottelussa jättimäisen ennakkosuosikin Serbian ja eteni jatkoon. Lukuisille Suomen puolesta vetoa lyöneille Veikkauksen asiakkaille tulos oli erityisen maukas. Asiakkaiden voittamat Suomi-vedot aiheuttivat Veikkaukselle kohteesta yli 200 000 euron tappion.

Ottelu päättyi lukemiin Serbia 86 - Suomi 92.

- Suomalaiset ovat pelanneet koko koripallon EM-kisojen aikana paljon Susijengin puolesta. Eilisillan otteluun oli lyöty tuhansia vetoa Suomen puolesta pienillä panoksilla. Suomen voiton kerroin oli Pitkävedossa kymmenen tietämillä ja kävi ottelun aikana Live-vedossa korkeimmillaan viidessätoista. Kun Suomi voitti suurena yllättäjänä tiesi se valtavaa ulosmaksua ja Veikkaukselle yli 200 000 euron tappiota kohteesta, toteaa Veikkauksen vedonlyönnin uudesta tarjoamasta vastaava Sami Siltanen, Performance & Growth Manager.

- Eilisillan ottelu oli meille kallis vedonlyönnin tarjoajana, mutta niin välillä käy. Eilen suomalaiset voittivat paljon juuri Suomelle tarjotun ison kertoimen ansiosta. Voittajia oli paljon, sillä tappio meille koostui lukuisista pienillä panoksilla tehdyistä Suomi-vedoista, Siltanen jatkaa.

Veikkaukselle ottelu olisi voinut käydä vieläkin nähtyä kalliimmaksi.

- Me tarjosimme spesiaalikohteina myös pelaajavetoja, joista todella lähellä oli Lauri Markkanen tekee yli 30 pistettä. Jos Markkanen olisi pelin viime hetkillä tehnyt vielä yhden korin, se olisi tuonut vielä kymmenien tuhansien eurojen lisävoitot asiakkaillemme. Nyt Markkanen päätti loppuhetkillä kuluttaa aikaa kellosta. Se oli pienestä kiinni.

- Myös Miikka Muurisen spesiaalikohde olisi mennyt maksuun, jos häneltä olisi nähty vielä yksi donkki lisää.

- Suomen joukkue otti aivan upean ja suuren voiton ja on hienoa, että Suomi jatkaa matkaansa koripallon EM-kisoissa. Se nostaa entisestään kisahuumaa. Tarjoamme tietysti myös Suomen puolivälieräotteluun kattavasti spesiaalikohteita, koska ne kiinnnostavat asiakkaitamme.

Koripallon EM-kisojen aikaisemmista otteluista suomalaisen vedonlyöjät voittivat paljon Iso-Britannia-pelistä, jossa Lauri Markkanen teki yli 40 pistettä. 

Suomi kohtaa puolivälierässään Ranskan tai Georgian.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye