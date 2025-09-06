Suomalaiset löivät vetoa Susijengin puolesta - Veikkaus jäi sensaatiovoitosta 200 000 euroa tappiolle

Ottelu päättyi lukemiin Serbia 86 - Suomi 92.



- Suomalaiset ovat pelanneet koko koripallon EM-kisojen aikana paljon Susijengin puolesta. Eilisillan otteluun oli lyöty tuhansia vetoa Suomen puolesta pienillä panoksilla. Suomen voiton kerroin oli Pitkävedossa kymmenen tietämillä ja kävi ottelun aikana Live-vedossa korkeimmillaan viidessätoista. Kun Suomi voitti suurena yllättäjänä tiesi se valtavaa ulosmaksua ja Veikkaukselle yli 200 000 euron tappiota kohteesta, toteaa Veikkauksen vedonlyönnin uudesta tarjoamasta vastaava Sami Siltanen, Performance & Growth Manager.



- Eilisillan ottelu oli meille kallis vedonlyönnin tarjoajana, mutta niin välillä käy. Eilen suomalaiset voittivat paljon juuri Suomelle tarjotun ison kertoimen ansiosta. Voittajia oli paljon, sillä tappio meille koostui lukuisista pienillä panoksilla tehdyistä Suomi-vedoista, Siltanen jatkaa.



Veikkaukselle ottelu olisi voinut käydä vieläkin nähtyä kalliimmaksi.



- Me tarjosimme spesiaalikohteina myös pelaajavetoja, joista todella lähellä oli Lauri Markkanen tekee yli 30 pistettä. Jos Markkanen olisi pelin viime hetkillä tehnyt vielä yhden korin, se olisi tuonut vielä kymmenien tuhansien eurojen lisävoitot asiakkaillemme. Nyt Markkanen päätti loppuhetkillä kuluttaa aikaa kellosta. Se oli pienestä kiinni.



- Myös Miikka Muurisen spesiaalikohde olisi mennyt maksuun, jos häneltä olisi nähty vielä yksi donkki lisää.



- Suomen joukkue otti aivan upean ja suuren voiton ja on hienoa, että Suomi jatkaa matkaansa koripallon EM-kisoissa. Se nostaa entisestään kisahuumaa. Tarjoamme tietysti myös Suomen puolivälieräotteluun kattavasti spesiaalikohteita, koska ne kiinnnostavat asiakkaitamme.



Koripallon EM-kisojen aikaisemmista otteluista suomalaisen vedonlyöjät voittivat paljon Iso-Britannia-pelistä, jossa Lauri Markkanen teki yli 40 pistettä.



Suomi kohtaa puolivälierässään Ranskan tai Georgian.