Kokoomuksen Kinnari: Hallitus turvaa suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset
Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari on tyytyväinen Orpon hallituksen päätökseen olla kohdistamatta leikkauksia ruokaa tuottavaan maatalouteen.
Hallitus linjasi vuoden 2026 budjetista ja päätti arviolta 1 mrd€:n sopeutustoimista tiistaina 2.9. järjestetyssä budjettiriihessä.
– Vakavasta taloustilanteesta huolimatta tämä hallitus panostaa suomalaiseen ruoantuotantoon ja huoltovarmuuteen. Ruokaa tuottavasta maataloudesta ei tulla leikkaamaan vuonna 2026, Kinnari sanoo.
Hallitus tulee karsimaan verotukia 20 miljoonalla eurolla, mutta leikkauksia ei kohdenneta maatalouden energiaverotukiin.
– Tämä on helpotus kohonneiden kustannusten kanssa painiville tuottajille. Helpotusta tuo myös ruuan ja esimerkiksi rehun arvonlisäveroon tehtävät alennukset.
Budjettiriihen päätökset tukevat hallituksen aiemmin tekemiä toimia, joilla maatalouden ja alkutuotannon kannattavuutta parannetaan.
– Elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuden parantaminen on keskeinen toimi ruokaketjun reiluuden turvaamiseksi. Nyt valmisteilla on elintarvikemarkkinalain toinen paketti, jolla pyritään parantamaan erityisesti alkutuottajan neuvotteluasemaa koko ruokaketjussa. Lisäksi hallitus pyrkii edistämään suomalaisen ruuan vientiä. Kunnianhimoisena tavoitteena on tuplata ruokavienti vuoteen 2031 mennessä, Kinnari päättää.
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
