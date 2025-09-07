Kokoomuksen Autto: ”Putinin julmuudella ei ole mitään rajaa”

Kokoomuksen Jukkola: Kokoomus on yrittäjän puolella muinakin kuin juhlapäivinä 5.9.2025 13:43:46 EEST | Tiedote

”Yrittäjyys on osa kokoomuslaista dna:ta. Siksi kokoomus jatkaa yrittäjyyden edellytysten parantamista nyt ja tulevaisuudessa. Ilman yrittäjien rohkeutta ja sitkeyttä meillä ei olisi työtä, verotuloja, eikä niillä rahoitettuja palveluita”, toteaa kokoomuksen yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Janne Jukkola.