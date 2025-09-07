Kokoomuksen Autto: ”Putinin julmuudella ei ole mitään rajaa”
Venäjä teki viime yönä suurimman ilmaiskunsa Ukrainaan koko sodan aikana. Iskuissa on kuollut ainakin 11 ihmistä, mukaan lukien vastasyntynyt lapsi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto tuomitsee jyrkästi Venäjän iskut Ukrainaan.
”Putinin julmuudella ei näytä olevan mitään rajaa. Hän pitkittää sotaa, eskaloi sitä entisestään, eikä ole osoittanut rohkeutta istua neuvottelupöytään siviilien tappamisen lopettamiseksi”, Autto jyrähtää.
Hänen mukaansa Ukraina tarvitsee lisää tukea, ja Venäjälle on asetettava viipymättä ennennäkemättömän vahvat pakotteet.
”Ukrainan tuen osalta keskeisintä on vahvistaa Ukrainan armeijaa. Se on paras turvatakuu. Lisäksi EU:ssa on käärittävä hihat, jotta Venäjältä jäädytetyt varat saadaan käyttöön Ukrainan tukemiseksi”, Autto kertoo
”Myös EU:n 19. pakotepaketin valmistelua täytyy nopeuttaa. Pakotteiden on oltava vahvempia kuin koskaan aikaisemmin. Tavoitteena pitää olla asettaa niin paljon painetta, että Putinilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin istua neuvottelupöytään. Tässä mielessä olisi myös erittäin tärkeää, että pakotteita asetettaisiin yhteistoiminnassa Yhdysvaltojen kanssa”, Autto jatkaa.
Autton mukaan Venäjän raakalaismainen hyökkäys osoittaa jälleen kerran, että kyse ei ole vain sotilaallisista kohteista, vaan siviilien järjestelmällisestä terrorisoinnista.
”Ukraina puolustaa koko Euroopan vapautta ja arvoja. Siksi myös Suomen ja EU:n on jatkettava Ukrainan tukemista niin kauan kuin on tarpeen”, Autto muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kinnari: Hallitus turvaa suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset7.9.2025 15:30:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari on tyytyväinen Orpon hallituksen päätökseen olla kohdistamatta leikkauksia ruokaa tuottavaan maatalouteen.
Kokoomuksen Partanen: Hallituksen työllisyyspaketti purkaa esteitä - jatkossa työttömät voivat opiskella joustavammin6.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus päätti osana työllisyyspakettiaan helpottaa työttömien työnhakijoiden mahdollisuutta täydentää osaamistaan työttömyysjakson aikana. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen on tyytyväinen muutoksiin. ”Työttömyysjakson aikaista ja oman osaamisen täydentämistä on helpotettava nykyisestään. Sellaisen suomalaisen, joka haluaa täydentää osaamistaan ja parantaa näin työllistymismahdollisuuksiaan, opiskelumahdollisuuksien ei pidä kaatua byrokratian koukeroihin”.
Kokoomuksen Kopra: Lindtman tuhlasi 1,5 miljardia yhden Ykkösaamun aikana6.9.2025 11:49:39 EEST | Tiedote
”Mitkä ovat SDP:n lähtökohdat sopeuttaa ensi kaudella edes 5,7 miljardia, jos yhden Ykkösaamun aikana rahaa kulutetaan jo 1,5 miljardia?” kysyy kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Kokoomuksen Jukkola: Kokoomus on yrittäjän puolella muinakin kuin juhlapäivinä5.9.2025 13:43:46 EEST | Tiedote
”Yrittäjyys on osa kokoomuslaista dna:ta. Siksi kokoomus jatkaa yrittäjyyden edellytysten parantamista nyt ja tulevaisuudessa. Ilman yrittäjien rohkeutta ja sitkeyttä meillä ei olisi työtä, verotuloja, eikä niillä rahoitettuja palveluita”, toteaa kokoomuksen yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Janne Jukkola.
Kokoomuksen Limnell: Budjettiriihen ratkaisut vahvistavat Suomen turvallisuutta monella tasolla5.9.2025 11:16:26 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Jarno Limnell pitää hallituksen budjettiriihen päätöksiä vahvana osoituksena siitä, että Suomen turvallisuudesta pidetään huolta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme