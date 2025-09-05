Hyvinvointialueen ja järjestön kumppanuudella potkua hyvinvoinnin ja osallisuuden vahventamiseen 5.9.2025 14:04:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen ja järjestökentän välistä yhteistyötä, edistää yhteiskuntavastuullista vuorovaikutusta sekä kehittää yhdessä ratkaisuja hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Keski-Suomen hyvinvointialue ja Valo-Valmennusyhdistys ry ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen ajalle 1.9.2025–1.9.2026.