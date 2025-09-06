Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Butchers ja Crocodiles Vaahteramaljassa lauantaina 13.9.2025

7.9.2025 16:53:49 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigan loppuottelu Vaahteramaljaan ovat selviytyneen Porvoon Butchers ja Seinäjoki Crocodiles. Helsingin Bolt Arenalla lauantaina 13.9.2025 pelattava jenkkifiskauden huipentuma on järjestyksessään jo 46.

Vaahteraliigan runkosarjaa puhtaalla pelillä hallinnut Porvoon Butchers otti vakuuttavan voiton hallitsevasta mestarista Helsinki Roostersista sunnuntai-iltapäivänä pelatussa välieräpelissä. Voittolukemat porvoolaisille 44-14.   

Aiemmin perjantaina Seinäjoki Crocodiles yllätti Kuopio Steelersin ottamalla voiton jatkoajalle yltäneessä ottelussa lukemin 31-28.

Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan nyt jo 46. kertaa. Helsingin Töölön Bolt Arenalla pelattava ottelu potkaistaan vauhtiin lauantaina 13.9. klo 18:00.  Arenan portit avataan tuntia ennen kickoffia.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

