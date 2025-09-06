Butchers ja Crocodiles Vaahteramaljassa lauantaina 13.9.2025
Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigan loppuottelu Vaahteramaljaan ovat selviytyneen Porvoon Butchers ja Seinäjoki Crocodiles. Helsingin Bolt Arenalla lauantaina 13.9.2025 pelattava jenkkifiskauden huipentuma on järjestyksessään jo 46.
Vaahteraliigan runkosarjaa puhtaalla pelillä hallinnut Porvoon Butchers otti vakuuttavan voiton hallitsevasta mestarista Helsinki Roostersista sunnuntai-iltapäivänä pelatussa välieräpelissä. Voittolukemat porvoolaisille 44-14.
Aiemmin perjantaina Seinäjoki Crocodiles yllätti Kuopio Steelersin ottamalla voiton jatkoajalle yltäneessä ottelussa lukemin 31-28.
Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan nyt jo 46. kertaa. Helsingin Töölön Bolt Arenalla pelattava ottelu potkaistaan vauhtiin lauantaina 13.9. klo 18:00. Arenan portit avataan tuntia ennen kickoffia.
Median edustajien akkreditointi on nyt avattu (ks. linkki alla).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Linkit
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Suomen U17-tytöt lippupallon EM-pronssille Innsbruckissa6.9.2025 18:49:11 EEST | Tiedote
Suomen U17-lippupallotytöt saavuttivat komeasti EM-pronssia Itävallan Innsbruckissa pelatussa nuorten EM-turnauksessa. Pronssiottelussa Suomi kukisti Tšekin vakuuttavasti lukemin 27–6.
Suomen lippupallonuoret EM-turnauksen mitalipeleihin5.9.2025 22:25:45 EEST | Tiedote
Suomen tyttöjen ja poikien U17-lippupallomaajoukkueet pelaavat lauantaina EM-mitaleista Itävallan Innsbruckissa. Molemmat sijoittuivat EM-turnauksen kovissa alkulohkoissaan kakkosiksi. U15-sekajoukkue taistelee kisojen päätöspäivänä sijoituksista.
Suomen U17-nuoret lohkojensa kärkipaikoille4.9.2025 20:48:15 EEST | Tiedote
Suomen tyttöjen ja poikien U17-maajoukkueet avasivat lippupallon EM-turnauksensa Innsbruckissa voittoisasti. Molempien tilille kirjattiin kisojen avauspäivänä kaksi voittoa. U15-sekajoukkueen taival kisoissa käynnistyi kolmella tappiolla.
Suomi nuorten EM-lippupalloon suurella joukkueella – kisat käynnistyvät torstaina Innsbruckissa4.9.2025 09:19:27 EEST | Tiedote
Suomen nuoret lippupallomaajoukkueet tavoittelevat menestystä, kun nuorten EM-kisat starttaavat torstaina 4. syyskuuta Itävallan Innsbruckissa. Suomi osallistuu turnaukseen tyttöjen ja poikien U17-joukkueilla sekä U15-sekajoukkueella.
Suomen jenkkifutisnaiset voittoon Iso-Britanniasta24.8.2025 16:41:43 EEST | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon joukkue otti komean 3-6 (0-0, 0-0,3-6) voiton Iso-Britanniasta lauantaina Coventryssä pelatussa EM-sarjan pelissä. Ottelun kaikki pistesuorituksen tehtiin jatkoajalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme