Jere Rantaniemelle toinen perättäinen kiihdytysajon EM-kulta
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi varmisti sunnuntaina Santa Podissa toisen perättäisen FIA European Pro Modified -mestaruuden.
Jere Rantaniemi voitti ratkaisevassa pudotuslähdössä Alankomaiden David Vegterin, ja uusi Pro Modified -ryhmässä mestaruuden.
Viime vuonna Jere päihitti EM-sarjan päättäneen osakilpailun finaalilähdössä kokeneen Englannin Andy Robinsonin, ja näin ollen voitti koko kilpailun.
Viime vuotinen mestaruus FIA Pro Modified European Championship -ryhmässä oli suomalaisille historiallinen saavutus.
facebook.com/ProMod88/
Kiihdytysajon Euroopan mestaruudet ratkeaa - Rantaniemellä kultasauma4.9.2025 15:20:38 EEST | Tiedote
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi on hyvissä asemissa kolmannen EM-osakilpailun jälkeen.
50. Cruising Pre-Party -juhlatapahtuma Helsinki-Malmin lentoasemalla 5.9.20253.9.2025 11:17:30 EEST | Tiedote
Helsinki-Malmin lentoaseman Cruising Pre-Party tapahtumat järjestää Finnish Hot Rod Association FHRA ry. Cruising Pre-Party on yhdistyksen ilmaistapahtuma, jonne sekä harrasteajoneuvoilijat että yleisö voivat tulla maksutta.
SPTR Finals -osakilpailuun kauden ennätysmäärä osallistujia Pieksämäen Motoparkkiin 6.-7.925.8.2025 11:06:04 EEST | Tiedote
Suomi Drag Racing 50-vuotisjuhlakauden päätösosakilpailuun ilmoittautui yli 120 kilpailijaa. Mukana on kilpailijoita myös Ruotsista, Saksasta ja Virosta.
Street Drags tuo kiihdytysajokansaa Vesivehmaalle lauantaina - "Pitää nähdä, kokea ja tuntea jopa kehossaan se, miten moottori käy"12.8.2025 12:24:07 EEST | Tiedote
Street Drags -katupäivä järjestetään Vesivehmaan lentokentällä lauantaina 16.8., ja tapahtuma on avoin kaikille, jotka haluavat kokeilla kiihdytysajoa ja testata oman ajoneuvonsa suorituskykyä.
Suomalaiset huippuiskussa kiihdytysajon EM-osakilpailussa11.8.2025 18:40:41 EEST | Tiedote
Kiihdytysajon EM-osakilpailu ajettiin Ruotsin Tierpissä 7.-10.8. ja suomalaisvoittajia nähtiin seitsemässä eri ryhmässä.
