FHRA

Jere Rantaniemelle toinen perättäinen kiihdytysajon EM-kulta

7.9.2025 17:14:48 EEST | FHRA | Tiedote

Jaa

Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi varmisti sunnuntaina Santa Podissa toisen perättäisen FIA European Pro Modified -mestaruuden.

Jere Rantaniemi.
Jere Rantaniemi. Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Jere Rantaniemi voitti ratkaisevassa pudotuslähdössä Alankomaiden David Vegterin, ja uusi Pro Modified -ryhmässä mestaruuden.

Viime vuonna Jere päihitti EM-sarjan päättäneen osakilpailun finaalilähdössä kokeneen Englannin Andy Robinsonin, ja näin ollen voitti koko kilpailun.

Viime vuotinen mestaruus FIA Pro Modified European Championship -ryhmässä oli suomalaisille historiallinen saavutus.

Avainsanat

fhrafinnish hot rod associationkiihdytysurheilukiihdytysajoautourheilumoottoriurheiluem-osakilpailujere rantaniemi

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa: facebook.com/ProMod88/

Kuvat

Jere Rantaniemi.
Jere Rantaniemi.
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Jere Rantaniemi (oik) ja Harteveld palkintopallilla Ruotsien Tierpin EM-osakilpailussa elokuussa.
Jere Rantaniemi (oik) ja Harteveld palkintopallilla Ruotsien Tierpin EM-osakilpailussa elokuussa.
Lena Peres Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta FHRA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye