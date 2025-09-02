Esbo Segelförening juhlii kaksoisvoittoa Purjedusliigassa

Veneilyn viikkokatsaus: Alec Weckström palkintopallille F1-kauden avauksessa 25.8.2025 14:40:09 EEST | Uutinen

Alec Weckström avasi F1-kautensa palkintokorokkeella Indonesiassa Kilpaveneiden F1-luokan kausi käynnistyi viikonloppuna ensimmäisellä Grand Prix -osakilpailulla Indonesiassa. Suomalaisittain kisasta tuli vahva näyttö: Alec Weckström ajoi vakuuttavasti koko viikonlopun ja nousi palkintokorokkeen toiselle sijalle. Sami Seliö sijoittui kilpailussa 11:nneksi. Weckström oli aika-ajossa toinen ja toisti saman sijoituksen myös lauantain sprinttikilpailussa. Varsinaisessa GP:ssä hallitsevan maailmanmestarin Jonas Anderssonin tekniset murheet 17 kierroksen jälkeen avasivat mahdollisuuden muille. Voiton vei lopulta Rusty Wyatt, joka siirtyi MM-sarjan kärkeen. Victory Teamin Weckström piti toisen sijansa maaliin saakka ennen F1 Atlantic Teamin Ben Jelfiä, joka saavutti uransa ensimmäisen GP-palkintopallisijan. F1-veneiden MM-sarja jatkuu 2.–4. lokakuuta Kiinassa. Indonesian GP:n kokonaistulokset löytyvät tästä. BSSFinn- ja E-jollien SM-mitalit ratkottiin Porissa Porin Kallossa purjehdittiin 22.–