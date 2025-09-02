Esbo Segelförening juhlii kaksoisvoittoa Purjedusliigassa
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS).
ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen.
- Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen.
Samalla jaettiin paikat kansainvälisiin liigoihin: Sailing Champions League 2026 -finaaliin, Youth- ja Women’s SCL -karsintoihin sekä lokakuussa 2025 järjestettävään ensimmäiseen Nordic Sailing League -finaaliin.
Lopputulokset, Purjehdusliigan finaali 2025
1. Esbo Segelförening – 34 p.
Lucas Karlemo, Victor Mesterton, Sam Stenman, Emilia Winqvist
2. Esbo Segelförening 2 – 36 p.
Simon Karlemo, Oscar Kinnala, Thomas Lindström, Sandra Sonneborn
3. Åländska Segelsällskapet 2 – 37 p.
Markus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund, Jasper Karlsson
4. Färjsundets Seglarförening – 44 p.
5. Åländska Segelsällskapet – 48 p.
6. Esbo Segelförening (Y) – 51 p.
7. Airisto Segelsällskap – 61 p.
8. Nyländska Jaktklubben 2 – 61 p.
9. Espoon Merenkävijät – 62 p.
10. Nyländska Jaktklubben – 63 p.
11. Nyländska Jaktklubben (W) – 63 p.
12. Brändö Seglare (W) – 74 p.
Kansainväliset karsintapaikat:
-
Sailing Champions League 2026 - finaalipaikka: ESF
-
Sailing Champions League 2026 - karsintapaikka: ÅSS
-
Youth-SCL 2026: ESF Youth
-
Women’s SCL 2026: NJK Women
-
Nordic League 2025 - finaalipaikat: ESF (kaksi paikkaa), ÅSS, FS
Kilpailun käänteet ja lopputulokset ovat nähtävissä TracTrac-liveseurannassa
Lisaätiedot Purjehdusliigasta: SPV:n verkkosivut, Facebook, Instagram ja Youtube.
Julkaisuvapaat kuvat löytyvät Purjehdusliigan kuvapankista. Kuvaajatieto mainittava (Pepe Korteniemi/SPV).
Seglingsligans tioårsjubileum avgjordes i Mariehamn – ESF tog dubbel seger
Finska Seglingsligans tioårsjubileumssäsong kulminerade på söndagen 7. september i Mariehamn där Esbo Segelförening (ESF) tog en imponerande dubbelseger i FM-finalen. Föreningens förstalag kröntes till finska mästare och andralaget seglade in på silverplats. Bronset gick till finalens värd Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS).
ESF upprepade sin ligaseger under ledning av skeppare Lucas Karlemo. Finalen seglades i varierande förhållanden: på lördagen fördröjdes tävlingen av dimma och på söndagen väntade man länge på vind. Avgörandet kom till slut i de sista söndagstarterna, där ESF lyckades vända tävlingen till sin fördel.
- Alla små skillnader och enskilda svaga race blev avgörande för slutresultatet, berättar Lucas Karlemo efter tävlingen.
- Vi siktar på Sailing Champions League nästa år och försöker förnya guldet vi tog 2021. För två år sedan var vi nära med snubb på mållinjen och bronsplats men nästa år ska vi försöka på nytt, fortsätter Karlemo.
Samtidigt fördelades platser till internationella ligor: Sailing Champions League 2026-finalen, Youth- och Women’s SCL-kval samt den första Nordic Sailing League-finalen som seglas i oktober 2025.
Slutresultat – Seglingsligans final 2025
-
Esbo Segelförening – 34 p.
Lucas Karlemo, Victor Mesterton, Sam Stenman, Emilia Winqvist
-
Esbo Segelförening 2 – 36 p.
Simon Karlemo, Oscar Kinnala, Thomas Lindström, Sandra Sonneborn
-
Åländska Segelsällskapet 2 – 37 p.
Markus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund, Jasper Karlsson
-
Färjsundets Seglarförening – 44 p.
-
Åländska Segelsällskapet – 48 p.
-
Esbo Segelförening (Y) – 51 p.
-
Airisto Segelsällskap – 61 p.
-
Nyländska Jaktklubben 2 – 61 p.
-
Espoon Merenkävijät – 62 p.
-
Nyländska Jaktklubben – 63 p.
-
Nyländska Jaktklubben (W) – 63 p.
-
Brändö Seglare (W) – 74 p.
Internationella kvalplatser
-
Sailing Champions League 2026 – finalplats: ESF
-
Sailing Champions League 2026 – kvalplats: ÅSS
-
Youth-SCL 2026: ESF Youth
-
Women’s SCL 2026: NJK Women
-
Nordic Sailing League 2025 – finalplatser: ESF (två platser), ÅSS, FS
Tävlingens resultat finns på TracTrac.
Mer information: SBF:s webbplats, Facebook, Instagram och Youtube.
Seglingsligans bildbank hittas här. Fotograf ska anges (Pepe Korteniemi/SPV).
|Purjehdusliiga / Seglingsligan 2025
|7.-28.2..
|Ilmoittautuminen auki / Anmälan öppen
|3.-4.5.
|Youth Qualifier - HSK Sprint, Helsinki
|17.-18.5.
|Women's Qualifier - Kommodori Sprint, Lahti
|8.-10.-8.
|Semifinaali/Semifinal 1 - NJK, Helsinki/Helsingfors
|15.-17.-8.
|Semifinaali/Semifinal 2 - NJK, Helsinki/Helsingfors
|5.-7.9.
|
Finaali/Final - ÅSS, Maarianhamina/Mariehamn
|4.-5.10.
|
Nordic Sailing League - Finaali/Final - Marstrand, Ruotsi/Sverige
|7.-9.11.
|
SCL Youth Event 2025 - Altea, Espanja/Spanien
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Gedi LindahlProjektipäällikköPurjehdusliigaPuh:050 523 1852gedi.lindahl@spv.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Purjehdusliiga
Suomen Purjehdusliiga on Suomen pursiseurojen välinen kilpailusarja, joka koostuu kahdesta tai kolmesta osakilpailusta, sekä SM-finaalista. Kilpailut käydään urheilullisilla J70-veneillä. Kisat ovat lyhyitä, nopeatempoisia Fleet-race-tyyppisiä kisoja, joiden kesto on sääolosuhteista riippuen noin 10–15 minuuttia. Joukkueiden vaihdot ja mahdolliset protestit käsitellään heti vesillä. Suomen paras pursiseura ratkaistaan Purjehdusliigan finaalissa.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn organisoima Suomen Purjehdusliiga on osa noin kahtakymmentä kansallista liigaa Euroopassa, joiden kärkiseurat kilpailevat kansainvälisessä Sailing Champions Leaguessa. Myös Aasiassa ja USA:ssa purjehditaan omia liigasarjarjoja. Suomi on voittanut arvostetun Sailing Champions League -kilpailun kahdesti (ESF 2021 ja ÅSS 2023).
