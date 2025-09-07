Tankotanssin Suomen mestaruudet on ratkaistu: huikea taso ja tunnelma villitsi Vantaan SM-kilpailuissa

Tankotanssin Suomen mestaruudesta kilpailtiin 6.–7.9. Vantaalla. SM-kilpailut keräsivät ennätysyleisön, kun Suomen parhaat tankotanssijat mittelivät mestaruuksista eri sarjoissa. Yhteensä 49 urheilijaa astui kisalavalle kolmessatoista sarjassa viikonlopun aikana.

Viime vuoden pronssimitalisti Jasmin Läspä (EPIC Helsinki) voitti naisten sarjan pistein 152,733, kun taas Jyri Heiskanen (EPIC Helsinki) hallitsi miesten sarjaa pistein 93,133. Mitalisijoille sijoittuneet urheilijat (pois lukien alle 10-vuotiaiden Varsity-sarja) lunastivat paikan maajoukkueeseen, joka edustaa Suomea joulukuussa Budapestissa järjestettävissä maailmanmestaruuskisoissa.

Lajin kova vaatimustaso ja monipuolisuus kiinnostaa.

Katsojat saivat pidättää hengitystään, sillä paitsi tuore naisten sarjan kultamitalisti Läspä myös hopealle sijoittunut Tarja Knuuttila (EPIC Helsinki) ja Junior B Women -sarjan voittaja Mandi Koskela (EPIC Helsinki) koettelivat suorituksillaan hallitsevan Suomen mestarin Oona Kivelän vuonna 2023 asettamia Suomen ennätyspisteitä (153,900).

”Kisa oli äärimmäisen kovatasoinen, mihin meillä Suomessa tuomarit ovat tottuneet, sillä sekä tankotanssijat että tuomarit ovat lajin parhaimmistoa”, kertoo kilpailujen päätuomarina toiminut Sara Ikonen.

Tänäkin vuonna kisalavalla nähtiin runsaasti kokeneita urheilijoita, jotka ovat menestyneet kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla, mutta myös useita ensikertalaisia. Tuomaroinnin näkökulmasta juuri tämä tekee lajista kiinnostavan mutta haastavan.

Yksilösuoritusten lisäksi kisassa nähtiin myös Junior A- ja Senior Women -parisarjat, joissa kilpailijat esittivät parisuorituksia. Junior A -parisarjan voiton veivät Hilda Luoma ja Jasmin Saari (Team Pole & Movement) pistein 106,467. Aikuisten naisten parisarjassa Jenna Nissinen ja Veera Parviainen sijoittuivat kultasijalle pistein 98,033.

Nuorissa urheilijoissa makaa suomalaisen tankotanssin tulevaisuus.

Tankotanssi kasvattaa harrastajakuntaansa, ja erityisesti nuoret ovat viime vuosina löytäneet lajin. Kuluneen viikonlopun aikana lavalla nähtiin poikkeuksellisen paljon nuoria urheilijoita. Nuorimpien, 6–9-vuotiaiden Varsity-sarjassa, voiton vei Team Mind Body Yogaa edustanut Malla Mokko pistein 121,867. Junior A Women -sarjassa (10–14-vuotiaat) voiton vei 10-vuotiasVuokko Kuikka (Studio Move Tampere), joka yllätti kokeneemmat kilpakumppaninsa pistein 131,933. Lauantaina SM-kisalavoille tauon jälkeen palannut Mandi Koskela (EPIC Helsinki) voitti Junior B Women -sarjan (15–17-vuotiaat) pistein 150,600 ja syrjäytti hallitsevan Suomen mestarin Iida Sulosen. Alun perin ranualainen ja hiljattain pääkaupunkiseudulle muuttanut Koskela on voittanut mitaleita niin Suomessa kuin maailmalla. Tähtäin on jo ensi vuoden kotikisoissa, joissa mitellään maailmanmestaruudesta. Nuoresta iästään huolimatta sekä Koskelan että Sulosen suorituksissa näkyy uskomattoman korkea osaamisen taso.

Miehet löytävät lajin pariin.

Tämän vuoden SM-kisoissa nähtiin ennätysmäärä miespuolisia osallistujia. Miesten sarjassa käytiin tiukka kaksintaistelu Jyri Heiskasen (EPIC Helsinki) ja Henri Toivolan (Impi Studio) välillä, joka ratkesi vain 0,033 pisteen erolla.Vaikka laji on Suomessa vielä varsin naisvaltainen ja kilpakumppaneita on aiemmin täytynyt hakea kansainvälisiltä areenoilta, ensi vuoden SM-kisoissa luvassa on ennennäkemättömän kovatasoinen kilpailu.

Junior B -sarjassa viimeistä vuotta kilpaillut Aatos Damsten ja Masters 40+ -sarjassa menestystä kerännyt Sami Huhtakallio lähtevät mittaamaan voimiaan Heiskasen ja Toivolan kanssa Senior Men -sarjassa.

Tankotanssi vakiinnuttaa asemaansa huippu-urheiluna.

Tankotanssi yhdistää voimaa, liikkuvuutta ja taiteellista ilmaisua. Suomessa laji on kasvanut nopeasti, ja harrastajia on jo tuhansia eri puolilla maata. Vantaalla kilpailut toimivat monille ensikosketuksena lajiin, ja yleisön joukosta löytyi sekä harrastajia että ensikertalaisia. SM-kisat tarjoavatkin erinomaisen läpileikkauksen lajin huipulle ja innostavat samalla uusia harrastajia mukaan.Lajivastaava Heidi Tiusanen on ollut vaikuttunut viikonlopun aikana nähdyistä esityksistä. ”Niistä nousee ennen kaikkea yksi asia esiin: tankotanssi on huippu-urheilua ja tämä näkyy kisalavoilla! On ollut hienoa, että laji kerää yleisöä sankoin joukoin. Odotamme innolla ensi vuotta, jolloin pääsemme järjestämään sekä SM- että MM-kilpailut Vantaan Energia Areenalla”, Tiusanen kuvailee.SM-kilpailut järjesti lajin virallinen lajiliitto, Suomen Tankotanssiliitto, joka toimii Suomen Voimalajiliiton alaisuudessa. Vaikka vuoden 2025 mestaruuskilpailut olivat kymmenennet liiton järjestämät SM-kisat, oli tämä ensimmäinen kerta, kun tapahtuma järjestettiin pääkaupunkiseudulla. Seuraavia kilpailuja ei tarvitse odottaa pitkään, sillä ensi vuonna Vantaalla päästään nauttimaan paitsi Suomen- myös maailmanmestaruusmittelöistä.