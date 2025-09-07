Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

7.9.2025 20:13:46 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 7.9.2025

Rakennuspalo suuri, Koiravuorentie, Kinnula

Kohteessa hallittu puutavaran hävittäminen polttamalla. Ei paloa, ei henkilövahinkoja.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

