Tiedote 7.9.2025
Rakennuspalo suuri, Koiravuorentie, Kinnula
Kohteessa hallittu puutavaran hävittäminen polttamalla. Ei paloa, ei henkilövahinkoja.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
