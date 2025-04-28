Jumbo on Pohjoismaiden paras kaupallinen tila
Kauppakeskus Jumbo voitti NCSC:n Commercial Space of the Year -palkinnon suurten, yli 25 000 neliömetrin kaupallisten tilojen sarjassa. Palkinto on tunnustus pitkäjänteisestä työstä, jonka tavoitteena on kehittää ylivertainen asiakaskokemus ja edistää kauppakeskuksen toimijoiden menestystä. Jumbo investoi kehityshankkeeseensa 25 miljoonaa euroa.
NCSC on Pohjoismaiden kaupallisten tilojen ja yhteisöjen toimialaa edustava järjestö. Jumbo, joka on ollut Suomen eniten myyvä kauppakeskus jo 13 vuoden ajan, palkittiin poikkeuksellisen vahvasta kokonaisuudesta. Erityistä kiitosta annettiin Entistä Jumbompaa -kehityshankkeesta, joka valmistui vuoden 2024 lopulla ja yhdisti Jumbon ja Flamingon saumattomaksi kokonaisuudeksi yhden brändin alle.
Uudistuksessa kauppakeskuksen sisätiloissa lattiat, valaistus ja opasteet uudistettiin, ja lisäksi luotiin viihtyisämpiä oleskelualueita ja viherelementtejä. Myös liikkeiden julkisivuja parannettiin, jotta niiden näkyvyys olisi parempi.
"Uudistuksen kokonaisarvo on 25 miljoonaa euroa, joten kyseessä on merkittävä panostus. Saimme tuomaristolta kiitosta siitä, että muutos keskuksessa näyttää investointiaan suuremmalta. Tästä on kiittäminen osaltaan upeita kumppaneitamme, joiden visioon ja toteuttamiseen olemme voineet luottaa”, kertoo kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.
Tunnustus vastuullisuudesta ja vahvasta paikallisesta identiteetistä
Voiton perusteluissa painotettiin myös Jumbon sitoutumista kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Kauppakeskus saavutti hiilineutraalisuuden (scope 1 ja 2) vuonna 2025. Työ hiilipositiivisuuden saavuttamiseksi etenee. Uudistuksissa suosittiin kotimaisia ja ympäristösertifioituja materiaaleja, ja olemassa olevia materiaaleja hyödynnettiin uudelleen.
Tuomaristo oli vakuuttunut myös Jumbon laajaa kohderyhmää puhuttelevasta markkinoinnista, joka rakentaa paikallista identiteettiä.
Tiivistä kehitystyötä kumppaniverkoston kanssa
Jumbo ja lähialueet jatkavat kehittymistään tiiviissä yhteistyössä Aviapoliksen, Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun kanssa. Tulevaisuudessa Vantaan Ratikka tulee parantamaan alueen saavutettavuutta. Vantaan kaupunki harkitsee myös kirjaston sijoittamista Jumboon ja palveluvalikoimaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan.
”Tulevaisuudessa toivomme voivamme palvella niin läheltä kuin kauempaakin tulevia yhteisömme jäseniä entistäkin laajemmin palveluin”, Olli Lehtoaro sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli LehtoaroKauppakeskusjohtajaPuh:+358 50 303 9206olli.lehtoaro@jumbo.fi
Kuvat
Vantaalla sijaitseva kauppakeskus Jumbo on myynniltään ja pinta-alaltaan Suomen suurin kauppakeskus, jossa on 170 liikettä mukaan lukien ravintoloita, kahviloita, viihdepalveluita, kaksi hypermarketia sekä 5 500 pysäköintipaikkaa. Lisäksi kauppakeskuksen osana toimii huonemäärältään yksi Suomen suurimmista hotelleista. Vuonna 2024 Jumbon myynti oli lähes 500 miljoonaa euroa ja siellä vieraili 12,1 miljoonaa kävijää. Kauppakeskuksen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on yli 140 000 neliömetriä. Vuonna 2022 Jumbolle laadittiin mittava vastuullisuusohjelma. Kauppakeskuksesta tuli energiankäytöltään hiilineutraali vuonna 2025. Kauppakeskuksen manageerauksesta vastaa Colliers Finland Oy.
Jumbon omistajia ovat Vantaan Valo Ky:n kautta kotimaiset työeläkeyhtiöt Elo ja Varma. Jumbossa sijaitsevat hypermarket-tilat omistavat Kesko ja HOK-Elanto.
Jumbon uudistushankkeen kaupallisen konseptin suunnitteli ranskalainen Saguez & Partners. Pääsuunnittelijana toimi Arco Architecture Company ja projektin pääurakoitsijana Consti Korjausrakentaminen Oy.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kauppakeskus Jumbo
Jumbon Vastuullisuustempaus inspiroi kestävämpään arkeen28.4.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Jumbo kutsuu kaikki mukaan kahden viikon mittaiseen Vastuullisuustempaukseen, joka tarjoaa inspiraatiota ja tietoa kestävämmästä arjesta. Vastuullisuustempaus alkaa kauppakeskuksessa maanantaina 5.5. ja huipentuu lauantaina 17.5. tapahtumapäivään, jolloin Jumbossa on monipuolista koko perheen ohjelmaa ja aktiviteetteja.
Suomen suurin kauppakeskus uudistui – nimi vaihtuu, tilat ja ilme uudistettiin11.11.2024 07:29:00 EET | Tiedote
Suomen myynniltään ja pinta-alaltaan suurimman kauppakeskuksen uudistus valmistuu tämän viikon lauantaina. Samalla Vantaalla sijaitsevan Jumbo-Flamingon nimi vaihtuu ytimekkäästi Jumboksi.
Jumbo-Flamingoon täysin uudenlainen liikkumisen kokonaisuus ratikan myötä26.9.2024 12:00:12 EEST | Tiedote
Valmistuessaan Vantaan ratikka tekee Jumbo-Flamingosta entistä paremmin saavutettavan kaupunkikeskuksen. Tulevaisuudessa koko Jumbo-Flamingon ympäristön liikkumisen kokonaisuus uudistuu, kun pysäkkejä varten luodaan uusia sisäänkäyntejä, kevyen liikenteen väylää parannetaan ja ulkotiloja kehitetään kokonaisuudessaan viihtyisämmiksi. Uusia kulkuyhteyksiä on suunniteltu jo pitkälle.
Jumbo-Flamingon tempauksessa vastuullisuudesta tehdään valuuttaa26.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote
Jumbo-Flamingossa järjestetään toukokuussa elämyksellinen tempaus, jossa kävijät voivat tehdä viikon aikana vastuullisuudesta valuuttaa. Kauppakeskuksen ja liikkeiden ilmoittamia arjen hyviä valintoja tekemällä kävijät voivat kerätä itselleen vastuullisuusvaluuttaa, eli leimoja, ja ansaita kivoja palkintoja. Lisäksi tempauksen päätöspäivänä julkistetaan yhteisötaideteos, jota kauppakeskuskävijät ja eri ryhmät ovat työstäneet viime syksystä lähtien.
Jumbo-Flamingo etsii tekijöitä keväällä paljastettavalle taideteokselle – kaikille avoin työpaja on auki 19. helmikuuta12.2.2024 07:30:00 EET | Tiedote
Yhteisötaideteos on osa vastuullisuuskerrointa, jonka avulla Jumbo-Flamingo tähtää Suomen vastuullisimmaksi kauppakeskukseksi vuoteen 2030 mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme