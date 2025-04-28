Jumbo on Pohjoismaiden paras kaupallinen tila

NCSC on Pohjoismaiden kaupallisten tilojen ja yhteisöjen toimialaa edustava järjestö. Jumbo, joka on ollut Suomen eniten myyvä kauppakeskus jo 13 vuoden ajan, palkittiin poikkeuksellisen vahvasta kokonaisuudesta. Erityistä kiitosta annettiin Entistä Jumbompaa -kehityshankkeesta, joka valmistui vuoden 2024 lopulla ja yhdisti Jumbon ja Flamingon saumattomaksi kokonaisuudeksi yhden brändin alle.

Uudistuksessa kauppakeskuksen sisätiloissa lattiat, valaistus ja opasteet uudistettiin, ja lisäksi luotiin viihtyisämpiä oleskelualueita ja viherelementtejä. Myös liikkeiden julkisivuja parannettiin, jotta niiden näkyvyys olisi parempi.

"Uudistuksen kokonaisarvo on 25 miljoonaa euroa, joten kyseessä on merkittävä panostus. Saimme tuomaristolta kiitosta siitä, että muutos keskuksessa näyttää investointiaan suuremmalta. Tästä on kiittäminen osaltaan upeita kumppaneitamme, joiden visioon ja toteuttamiseen olemme voineet luottaa”, kertoo kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Tunnustus vastuullisuudesta ja vahvasta paikallisesta identiteetistä

Voiton perusteluissa painotettiin myös Jumbon sitoutumista kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Kauppakeskus saavutti hiilineutraalisuuden (scope 1 ja 2) vuonna 2025. Työ hiilipositiivisuuden saavuttamiseksi etenee. Uudistuksissa suosittiin kotimaisia ja ympäristösertifioituja materiaaleja, ja olemassa olevia materiaaleja hyödynnettiin uudelleen.

Tuomaristo oli vakuuttunut myös Jumbon laajaa kohderyhmää puhuttelevasta markkinoinnista, joka rakentaa paikallista identiteettiä.

Tiivistä kehitystyötä kumppaniverkoston kanssa

Jumbo ja lähialueet jatkavat kehittymistään tiiviissä yhteistyössä Aviapoliksen, Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun kanssa. Tulevaisuudessa Vantaan Ratikka tulee parantamaan alueen saavutettavuutta. Vantaan kaupunki harkitsee myös kirjaston sijoittamista Jumboon ja palveluvalikoimaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

”Tulevaisuudessa toivomme voivamme palvella niin läheltä kuin kauempaakin tulevia yhteisömme jäseniä entistäkin laajemmin palveluin”, Olli Lehtoaro sanoo.