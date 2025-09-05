"Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle" tarjoaa inspiroivia vinkkejä elämänlaadun parantamiseen liikunnan avulla. - Julkistustilaisuus 8.9 klo 17.
Olli Kopakkalan kirja "Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle" rohkaisee tavallisia ihmisiä parantamaan elämänlaatuaan liikunnan avulla. Juoksuseikkailut tai triathlonit mahdollistuvat pienillä muutoksilla ja pitkäjänteisellä harjoittelulla. Kirjoittaja tarjoaa inspiroivia vinkkejä ja käytännön ohjeita kestävyysharjoitteluun hauskasti ja motivoivasti.
Kirjan julkistamistilaisuus Rosebud sivullisessa maanantaina 8.9 klo 17 - lämpimästi tervetuloa!
Miten laiska ja huonokuntoinen ihminen pystyy juoksemaan 300 kilometrin polkuseikkailun tai läpäisemään triathloneja? Siihen vaaditaan 3-4 vuotta harjoittelua ja itsensä huijaamista sekä manipulointia.
Olli Kopakkala on tehnyt tämän ja kertoo, miten sinäkin voit onnistua. Tai jos ultrajuoksu ei innosta, niin opit ainakin parantamaan elämänlaatuasi ja elämään pidempään terveenä, muuttamaan oman identiteettisi kuntoilijan identiteetiksi ja huijaamaan itsesi lenkille päivästä toiseen. Tämä kirja ei ole tarkoitettu oman elämänsä suorittajille, vaan tavallisille peruslaiskoille pulliaisille, jotka haluaisivat voida paremmin, mutta aloittaminen on vaikeaa. Kirjassa käydään läpi yksittäisiä pieniä muutoksia, joiden käynnistämä dominoefekti johtaa liikunnalliseen ja terveempään elämään. Tai ainakin siihen, että ruokavalio voi koostua karkista ja jäätelöstä ilman valtavia haittavaikutuksia.
Kirjasta saa myös tarvittavat tiedot urheilun fysiologiasta ja käytännön ohjeet suosituimpien kestävyysurheilulajien aloittamiseen vastustamattoman hauskalla ja innostavalla tavalla.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi
Ma 8.9. klo 17 Kirjan julkistustilaisuus
Olli Kopakkala: Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle (Basam Books)
Tervetuloa Olli Kopakkalan uunituoreen kirjan julkistustilaisuuteen!
Rosebud Sivullisessa
Rosebud Books
Meritullinkatu 21
00170 Helsinki
Yhteyshenkilöt
Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy
Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet
