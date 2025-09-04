Risto Rissanen Kelan itäisen asiakaspalveluyksikön johtajaksi
Risto Rissanen on nimitetty Kelan itäisen asiakaspalveluyksikön johtajaksi. Rissanen vastaa yksikön toiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyöstä.
Kelan itäisen asiakaspalveluyksikön johtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Risto Rissanen. Rissanen aloitti tehtävässä 11.8.2025. Rissanen vastaa yksikön tuloksesta, toimivuudesta, laadusta ja kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Hän kuuluu myös palvelutoiminnan johtoryhmään.
– Kelassa tehdään merkityksellistä työtä, joka koskettaa laajasti kansalaisia eri elämäntilanteissa. On ollut ilo huomata, että asiakaslähtöisyys näkyy vahvasti toiminnassa ja kehittämisessä, Rissanen sanoo.
Rissanen siirtyi Kelaan LähiTapiolasta, jossa hän työskenteli 22 vuotta erilaisissa myynnin, asiakaspalvelun ja hallinnon tehtävissä. Viimeisimpänä hän työskenteli LähiTapiola Savon ydinpalveluiden johtajana ja vastasi vakuuttamisen asiakaspalvelusta sekä korvauspalvelusta.
Kelan itäinen asiakaspalveluyksikkö kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
