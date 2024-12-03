Tutkimus: Yhä useampi suomalainen on laatinut testamentin

Naiset ja ikääntyvät ihmiset osallistuvat miehiä ja nuoria aktiivisemmin hyväntekeväisyyteen 24.11.2022 09:19:42 EET | Tiedote

TekojenTiistai-teemapäivää vietetään taas 29.11. Kampanjan tarkoituksena on kuluttamiseen kannustavien Black Friday ja Cyber Monday -päivien jälkeen muistuttaa ihmisiä antamisen ja hyvien tekojen voimasta. Hyvät teot TekojenTiistaina voivat olla esimerkiksi lahjoittamista, vapaaehtoistoimintaan osallistumista, sukulaisen tai ystävän auttamista, tuntemattomalle hymyilemistä tai lähiympäristön siistimistä.