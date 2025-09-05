Kymenlaakson hyvinvointialueen tulos jäämässä talousarviota heikommaksi

Toukokuussa 2025 muutetun talousarvion vuositulostavoite on 10,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen toteuma tammi-heinäkuulta 2025 on 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja koko tilikauden tulos on ennustettu talousarviota heikommaksi osoittaen alijäämää 14,1 miljoonaa euroa. Ennusteeseen vaikuttavat palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen volyymi- ja kustannustason kasvu.

Ensisijaisesti hyvinvointialue hakee korjaavia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi eikä näin ollen esitä toisen osavuosikatsauksen yhteydessä aluevaltuustolle talousarviomuutosta vuodelle 2025.