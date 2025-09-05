Kymenlaakson hyvinvointialueen tulos jäämässä talousarviota heikommaksi
Kymenlaakson hyvinvointialue on julkaissut vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen ajalta tammi-heinäkuu. Tulos tilikaudelle 2025 on jäämässä hieman talousarviota heikommaksi. Osavuosikatsaus viedään aluehallitukselle tiedoksi 9.9.2025.
Toukokuussa 2025 muutetun talousarvion vuositulostavoite on 10,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen toteuma tammi-heinäkuulta 2025 on 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja koko tilikauden tulos on ennustettu talousarviota heikommaksi osoittaen alijäämää 14,1 miljoonaa euroa. Ennusteeseen vaikuttavat palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen volyymi- ja kustannustason kasvu.
Ensisijaisesti hyvinvointialue hakee korjaavia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi eikä näin ollen esitä toisen osavuosikatsauksen yhteydessä aluevaltuustolle talousarviomuutosta vuodelle 2025.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
