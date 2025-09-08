Tee hyvä teko: vie vanhus ulos!

Moni ikäihminen kaipaa ulkoiluseuraa, mutta avun pyytämisen kynnys on korkea. Ehkä tunnet ikäihmisen, joka ilahtuisi yhteisestä ulkoiluhetkestä?

Kampanjaan voi osallistua joko ulkoilemalla oman läheisen tai tuttavan kanssa, suuntaamalla vapaaehtoisporukalla avuksi hoivakotiin tai jakamalla tietoa kampanjasta.

Kannusta seniori mukaan Kävele terveitä vuosia -haasteeseen

Tulosta tai hae toimipisteeltä mukaan seniorille Kävele terveitä vuosia -kävelykortti, jolla voi pitää kirjaa kävelystä ja osallistua palkintoarvontaan.

Kävele terveitä vuosia! -haaste kannustaa senioreita kävelemään päivittäin itselle sopivan matkan. Jo pieni lisäys kävelymatkaan tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Haasteen verkkosivuilta löytyy myös tietoa Vaasan kävelyryhmistä.

Korttelikierros tai Bongaa koira -bingo

Vie vanhus ulos -kampanjasivuilta löytyy ohjeita ja vinkkejä ulkoiluun kuten Bongaa koira -bingo ja sateenvarjojumppa.

Lähiympäristö on useimmiten loistava ulkoilupaikka. Voitte tehdä yhdessä korttelikierroksen, puistolenkin, kauppakierroksen, kulttuurikävelyn tai pistäytyä lähimetsässä.

Ulkoiluseuraa ikäihmisille ystäväavun kautta

Jos lähipiiristäsi tai naapurustostasi ei löydy ulkoiluseuraa kaipaavaa ikäihmistä, voit tarjota ulkoiluapua esimerkiksi Punaisen Ristin paikallisosastojen ystäväavun kautta.

Toimintaan osallistuminen vaatii maksuttoman ystäväkurssin suorittamisen.

Ikäihmiset voivat puolestaan pyytää ystäväavun kautta ulkoiluseuraa tai muuta apua arjen pieniin askareisiin numerosta 040 087 8910 maanantaista torstaihin klo 12-15.

Vanhustyön avustajaksi?

Vanhustyön avustajatoiminta ja Helppari-toiminta tarjoavat työkokeilu- ja palkkatyömahdollisuutta ikäihmisten parissa.

Osatyökykyisille ja yli vuoden työttömänä olleille suunnattu työ sisältää muun muassa ulkoilua, ajanviettoa yhdessä sekä apua kotiaskareissa ja asioinnissa.

Lisätietoa: www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasan-kaupungin-avoimet-tyopaikat/tyollistamisyksikko/