S-kaupat: Tunnin pikatoimitukset alkavat Kuopiossa ja Varkaudessa

Ruoan verkkokaupan (tuttavallisemmin S-kaupat) kotiinkuljetusten palvelut paranevat, kun Osuuskauppa PeeÄssä aloittaa ostosten tunnin toimitukset yhdessä lähettikumppani Woltin kanssa.

Uusi toimitustapa täydentää erinomaisesti toimivaa robokuljetusten tarjontaa alueellamme ja mahdollistaa isompien ruokaostosten nopeat toimitukset. Tunnin toimitus on saatavilla syyskuusta alkaen seitsemässä S-marketissa ja seitsemässä Salessa Kuopion alueella ja Varkaudessa.

Ruoan verkkokaupan myynti Osuuskauppa PeeÄssässä on jatkanut vahvaa kasvua kehittyen tänä vuonna 87 prosenttia. Kasvu on jo toista vuotta peräkkäin S-ryhmän parasta. Ruoan verkkokauppaa käytetään monissa eri asiakastarpeissa ja on hienoa, että pystymme tarjoamaan jatkossa entistä kattavammat ratkaisut robotoimitusten rinnalle myös pikatoimitusten markkinaan. Asiakaskäyttäytyminen ja -tarve on viime vuosina muuttunut selvästi: yhä useampi haluaa helpottaa arkea tilaamalla ostokset kotiin nopeasti ja edullisesti.

Pikatoimituksissa on saatavilla koko myymälän päivittäistavaravalikoima, mutta alkoholi- ja tupakkatuotteita ei voi tilata. S-kaupat tunnin toimitus maksaa vain 2,50e ja toimintasäde on keksimäärin noin 5 km kaupalta.

Tunnin toimitukset

9.9. alkaen seuraavissa S-marketeissa

Kuopio keskusta, Puijonlaakso, Keilankanta, Maljalahti, Petonen, Ykkösrasti, Kommila Varkaus

23.9. alkaen seuraavissa Saleissa

Jynkkä, Satama, Linnapelto, Päiväranta, Kelloniemi, Saarijärvi, Särkiniemi

Lisätietoja

Heli Wilska, PeeÄssän verkkokaupasta vastaava, prismajohtaja Prisma Kuopio 044 7197097, heli.wilska@sok.fi

Wolt press@wolt.com