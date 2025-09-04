Maailman Kuvalehti juhlii 40. ilmestymisvuottaan – Syksyn numero tarjoaa katsauksen maailman bileperinteisiin ja kysyy, vieläkö osaamme juhlia
Maailman Kuvalehden juhlanumerossa matkataan Intiaan yhdelle maailman suurimmista festivaaleista, vieraillaan afrikkalaisilla häämessuilla ja puhutaan Ukrainasta vuoden eurooppalaisten, Justas ja Lukas Stasevskij’n kanssa.
Maailman Kuvalehden syksyn numeron teemana on itseoikeutetusti juhla. Lehti saavuttaa tänä vuonna kypsän aikuisen iän – nelikymppisyyden.
Luomme juhlanumerossamme katsauksen maailman biletysperinteisiin: vierailemme kenties maailman suurimmalla festivaalilla, Intian Maha Kumbh Melassa, afrikkalaisilla häämessuilla Suomessa ja auringon voimaa juhlistavilla karnevaaleilla Andeilla.
Esseessä taas pohdimme, onko oharikulttuurin yleistyminen vienyt meiltä juhlimisen kyvyn.
Juhlan aihetta on myös vuoden eurooppalaisiksi valituilla sellisti-dokumentaristi Lukas Stasevskij’lla ja toimittaja-pianisti Justas Stasevskij’lla. He puhuvat muun muassa identiteetistään ja Ukrainan muutoksesta sodan keskellä. Lue jo julkaistu juttu täältä.
Uudessa Maailman Kuvalehdessä myös:
-
Mitä kuuluu ortodoksikarjalaisuudelle? Henkilökuvassa Katja Lösönen.
-
1980-luku muistetaan kasinotaloudesta ja kylmän sodan tunnelmista, mutta oliko se itse asiassa optimismin vuosikymmen? Aikalaiset pohtivat.
-
Talousnobelisti Abhijit Banerjee kertoo, että köyhyys ei poistu nappia painamalla.
-
Sitran ohjelmajohtaja Outi Haanperä ja UNU-WIDERin tutkija Pia Rattenhuber kertovat, millaista kehitystä olemme unohtaneet juhlia.
-
Arvioissa Chimamanda Ngozi Adichien uutuusromaani Unelmia.
