Ammattitaidon EM-kisassa mukana TV:stä tuttuja kasvoja
Suomen ammattitaitomaajoukkue osallistuu tällä viikolla Tanskassa järjestettävään EuroSkills Herning 2025 -kilpailuun. Kilpailuviikko alkaa tänään avajaisilla. Lauantai-iltana selviää, miten Suomen 18 kilpailijaa omissa lajeissaan pärjäsivät.
EuroSkills on Euroopan suurin ammatillisen koulutuksen ja huippuosaamisen tapahtuma, johon odotetaan noin 600 nuorta kilpailijaa yli 30 maasta. Kilpailu järjestetään 9.–13.9.2025 MCH Messecenter Herning -messukeskuksessa. EuroSkills Herning 2025 -kilpailussa on yhteensä 38 lajia, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen eri ammatteja puusepästä hitsaajaan ja kokista puutarhuriin.
Joukkueessa mukana TV:stä tuttuja kasvoja
Suomesta osallistuu 19 kilpailijaa, jotka ovat alle 25-vuotiaita omien alojensa ammattilaisia. Kondiittorilajissa Suomea edustaa Erika Ukkonen, joka on mukana syksyllä TV:ssä nähtävällä Amispäiväkirjojen toisella tuotantokaudella. Mukana on myös toinen Amispäiväkirjojen päähenkilö, ensimmäisellä kaudella mukana ollut Viljami Turve.
– On tärkeää nähdä, mitä talotekniikan ala on maailmalla, ja tuoda viimeisintä oppia työhöni kotimaassa. Myös muiden kanssakilpailijoiden taso kiinnostaa, Viljami kertoo.
Erika sijoittui viime syksynä MM-kilpailu WorldSkillsissä viidenneksi ollen kisan paras eurooppalainen.
– Pidän kisatilanteen tuoman paineen alla työskentelystä. Vahvuuksiani lajissa ovat luova ajattelukyky, ongelmanratkaisukyky ja pikkutarkkuus, Erika sanoo.
Erikaa valmentamaan valmennusrinkiin kuuluu monta alan huippuasiantuntijaa, joiden johdolla treenataan esimerkiksi suklaa- tai sokerimassaveistosten tekemistä. Erika on käynyt myös hakemassa oppia Hollannista huippukonditoriasta. Tuntumaa muiden eurooppalaisten tasoon sai Saimaan ammattiopiston Lappeenrannassa järjestämältä Pastry Campiltä, johon kutsuttiin kaikki EuroSkills 2025 -kondiittorilajiin osallistuvat kilpailijat.
Seuraa kisaviikkoa verkossa
Tapahtuman avajaiset ovat tänään tiistain. Avajaisia ja lauantaina 13.9. järjestettäviä päättäjäisiä on mahdollista seurata verkossa YouTubessa.
Päättäjäisissä selviävät myös Erikan, Viljamin ja muiden suomalaiskilpailijoiden sijoitukset. Tulokset julkaistaan Skills Finlandin verkkosivuilla heti päättäjäisten jälkeen.
Kisaviikon aikana seuraamme joukkueen matkaa Skills Finlandin Instagramissa ja päivitämme kuvia kilpailusta Skills Finlandin kuvapankkiin (skillsfinland.kuvat.fi).
Suomen ammattitaitomaajoukkue
- Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään seuraavan kerran Tanskassa Herningissä 9.–13.9.2025. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin.
- Lisäksi kilpailuun osallistuu 19 suomalaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
- Ammattitaitomaajoukkueen kokoaa ja lähettää kilpailuihin Skills Finland ry yhteistyökumppaneineen.
- Amispäiväkirjat-sarjan toinen tuotantokausi, jossa kondiittori Erika Ukkonen on mukana, esitetään Nelosen kanavilla ja Ruudussa 14.9. alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joukkueenjohtaja Emmi-Maria Husu
puh. 050 544 6197
emmi-maria.husu@skillsfinland.fi
Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki
puh. 040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Skills Finland ry
Skills Finland kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
