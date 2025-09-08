Väestönmuutos näkyy jo koulujen arjessa – miltä näyttää oppimisen yhdenvertaisuus ja perusopetuksen tulevaisuus?
Kunnat järjestävät 2020-luvulla perusopetusta eriytyvissä väestöllisissä olosuhteissa. Useissa Suomen kunnissa lasten määrä vähenee lähivuosina huomattavasti, kasvukeskuksissa puolestaan kehitystä leimaa monikielisen väestönosan kasvu. Tuore opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys luo tilannekuvan perusopetuksen järjestämisen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä hyvin erityyppisissä suomalaisissa kunnissa.
Väestöennusteen mukaan Suomen kokonaisväkiluku kääntyy laskuun 2030-luvun aikana, mutta lasten määrä vähenee jo nyt voimakkaasti syntyvyyden laskun johdosta. Kunta- ja maakuntatasolla erot ovat suuria. Noin joka kolmannessa kunnassa väestön ennakoidaan vähenevän jopa yli 20 prosentilla ensi vuosikymmeneen mennessä. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa väkiluvun ennakoidaan sen sijaan kasvavan.
Eriytyvä väestökehitys vaikuttaa monin tavoin perusopetuksen järjestämisen edellytyksiin kunnissa. Lasten määrän väheneminen ja kuntatalouden haasteet ovat jo harventaneet kouluverkkoa erityisesti syrjäisissä ja pienissä kunnissa, ja osassa näistä kunnista on haasteita esimerkiksi koulukuljetusten järjestämisen sekä riittävän opetustarjonnan turvaamisen suhteen.
Samaan aikaan suurimmissa kaupungeissa vieraskielisten lasten osuus kasvaa – viime vuoden lopussa Suomen väestöstä lähes 11 % oli vieraskielisiä, ja määrän arvioidaan kasvavan. Näissä kunnissa haasteena on oppilaiden monimuotoistuviin tarpeisiin vastaaminen ja asuinalueiden eriytyminen.
Monimenetelmäinen tutkimusselvitys
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisema Perusopetuksen tilannekuva erilaistuvissa kunnissa -selvitys hyödyntää monimenetelmäisesti sekä olemassa olevaa että hankkeen aikana kerättyä tietoa. Selvityksen kyselyosuus lähetettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien koulutuksesta vastaaville viranhaltijoille (293 kpl), joista 158 (53 %) vastasi kyselyyn.
Merkittäviksi kysymyksiksi perusopetuksen järjestämisessä nostettiin esiin perusopetuksen rahoitus, kuntayhteistyön mahdollisuudet, opettajien rekrytointi, opetustunnit ja opetustarjonta sekä opetuksen järjestäjien hyödyntämä arviointi- ja tutkimustieto kehittämisen apuna.
Oppilaskohtaiset kustannukset kasvaneet
Oppilaskohtaiset käyttömenot olivat suurimmat maaseutumaisissa kunnissa, ja ne olivat kasvaneet vuosien 2017-2023 välillä keskimäärin inflaatiota nopeammin.
– Oppilaskohtaiset käyttömenot ovat kasvaneet kuntaryhmityksestä riippumatta keskimäärin 29 prosenttia, mutta euromääräisesti perusopetus on kallistunut maaseutumaisissa kunnissa enemmän kuin tiheämmin asutuissa ja suuremman lapsiluvun kunnissa, toteaa tutkija Jukka-Pekka Jänkälä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksesta.
Suuremmat menot liittyvät osittain koulukuljetuksiin, joiden piirissä oli keskimäärin 40 prosenttia maaseutumaisten kuntien oppilaista ja jotka veivät noin kymmenesosan oppilaskohtaisista käyttömenoista.
Rahoitusjärjestelmä ei kannusta kuntayhteistyöhön
Noin puolet vastanneista kunnista tekee jo kuntarajat ylittävää yhteistyötä perusopetuksessa. Useimmiten yhteistyötä tehtiin taloudellisista syistä, opetuksen laadun, esimerkiksi erityisopetuksen, parantamiseksi sekä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opetuksen järjestämiseksi.
Nykyisen rahoitusjärjestelmän ei kuitenkaan koettu kannustavan kuntarajat ylittävään yhteistyöhön.
– Yhteistyö nähtiin periaatteessa mahdollisena, mutta vastauksissa toivottiin parempaa ja läpinäkyvämpää rahoitusmallia sekä esimerkiksi korvamerkittyä rahoitusta yhteistyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. Nykyisen rahoitusjärjestelmän ei koettu mahdollistavan todellisten kustannusten mukaista taloudellista korvausta kunnille, sanoo tutkimusprofessori Taina Saarinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.
Pienissä kouluissa opettajien tehtäviä on jouduttu järjestämään joustavasti, esimerkiksi yhdistämällä opettajan työnkuvaan eri koulutusasteiden opetusta ja myös johtamistehtäviä. Tämä lisää tarvetta monipuolisiin kelpoisuuksiin sekä liikkuviin opettajavirkoihin, toteaa professori Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta.
– Monikelpoisuudet, jotka mahdollistavat esimerkiksi opetuksen ja johtamisen yhdistämisen, tukisivat resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä, hän sanoo.
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus vielä vähäistä
Noin joka neljäs kunta toteuttaa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, pääosin rajattuna ratkaisuna erityistilanteisiin kuten uskontojen ja harvinaisten kielten opetukseen.
Kyselytulosten perusteella etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen laajempaan käyttöönottoon liittyy useita käytännöllisiä, pedagogisia ja teknisiä haasteita.
– Käytännön järjestelyihin ja pedagogisiin toteutuksiin liittyy paljon haasteita, kuten se, miten etä- ja lähiopetuksessa olevat oppilaat huomioidaan samanaikaisesti. Opetushenkilöstöllä on selkeää koulutus- ja tukitarvetta, mikäli etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta halutaan lisätä, sanoo tietoteknologian opetuskäytön professori Päivi Häkkinen Jyväskylän yliopistosta.
Raportin toteuttivat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n kanssa. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa EDUCA – Koulutuksen tulevaisuus -lippulaivatutkimuskonsortiota, jonka tavoitteena on edistää koulutuksen kehittämistä tutkimustiedon avulla ja tukea tietoperusteista johtamista.
Koko selvitys
Kalalahti, M., Minkkinen, L., Saarinen, T., Tyni, K., Vaara, E., Ala-Vähälä, T., Häkkinen, P., Jänkälä, J-P., Pitkänen, H., Pöysä-Tarhonen, J., Tarnanen, M. (2025). Perusopetuksen tilannekuva erilaistuvissa kunnissa: Manner-Suomen kuntien tarkastelu. Jyväskylän yliopisto. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/16
Perusopetuksen tilannekuva erilaistuvissa kunnissa : Manner-Suomen kuntien tarkastelu -raportin on tilannut opetus- ja kulttuuriministeriö. Taustalla on OKM:n keväällä 2024 käynnistämä valmistelu esitykseen väestökehityksen haasteisiin vastaamiseksi perusopetuksen järjestämisessä. Selvityksellä tuetaan tehtävään perustetun työryhmän työskentelyä, jonka tavoitteena on laatia strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvän kehittämisen suunnasta lapsen oikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkimusprofessori Taina Saarinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
taina.m.saarinen@jyu.fi, p. 0400 247970
Apulaisprofessori Mira Kalalahti, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
mira.m.kalalahti@jyu.fi, p. 050 4134645
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Lihavuuden ehkäisy lapsuudessa on keskeistä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä8.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Tuoreiden suomalaistutkimusten mukaan runsas reipas ja rasittava liikunta, hyvä fyysinen kunto ja terveellinen ruokavalio tukevat valtimoiden terveyttä lapsuudessa ja nuoruudessa. Erityisesti reipas ja rasittava liikunta sekä lihavuuden ehkäisy ovat avainasemassa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä.
Kirjoitan, koska haluan!5.9.2025 17:50:09 EEST | Tiedote
Suomalaiset nuoret lukevat nykyään kenties enemmän kuin koskaan, mutta lukeminen on sirpaloitunut kännykkäaikakaudella lyhyiden viestien ja tekstien lukemiseen. Vaikka kirjojenkin lukeminen on edelleen yleistä, luettujen kirjojen määrä on laskenut jyrkästi. Erityisesti aktiivilukijoiden määrä on laskenut 15–24-vuotiaiden nuorten joukossa. Herättääksemme osaltamme lukemisintoa julkaisemme valtakunnallisen kirjoituskilpailun 13–16-vuotiaille sekä 17–20-vuotiaille nuorille. Nykytrendin mukaisesti kilpailuraadin parhaiksi valitsemista kirjoituksista julkaistaan kaikille kuunneltavaksi ilmaiset ääniteokset suomalaisessa VoiceBooks-äänikirjasovelluksessa.
Uusi professori tutkii työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä – “Oppiminen ei ole pelkästään innostavaa, vaan se voi myös kuormittaa”4.9.2025 13:09:28 EEST | Tiedote
Toukokuussa aikuiskasvatuksen professorina aloittanut Kaija Collin on tarkastellut työurallaan aikuisten oppimista monesta näkökulmasta. Työssä tapahtuva jatkuva oppiminen puhututtaa etenkin nykyajan vaativassa ja kovatahtisessa työelämässä, mutta sen yhteyksiä työhyvinvointiin tulisi Collinin mukaan selvittää tarkemmin.
Tutkimus selvitti kansallislaulujen tunneilmaisuja – Maamme-laulu poikkeaa valoisuudellaan muista pohjolan sävelistä4.9.2025 10:45:59 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston johtama tutkimus analysoi 176 kansallislaulun tunneilmaisua. Tulosten mukaan päiväntasaajan läheisyydessä sijaitsevien maiden kansallislaulut ovat energisiä, kun taas pohjoisempien maiden laulut olivat surumielisempiä. Yllättäen suomalaisten Maamme-laulu osoittautui iloisemmaksi kuin osattiin odottaa.
Lasten liikunta ja planetaarinen hyvinvointi pääteemana kansainvälisessä konferenssissa Peurungassa 9.–12.9.4.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Liikuntatieteellinen tiedekunta järjestää Paediatric Work Physiology 2025 -konferenssin 9.–12. syyskuuta Peurungassa. Tapahtuma kokoaa yhteen lasten liikunnan ja terveyden asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Konferenssin pääteemana on lasten liikunta ja planetaarinen hyvinvointi, ja ohjelmassa käsitellään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia lasten terveyteen ja liikuntaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme