KUTSU medialle: Antti Laitisen Helisevä metsä sekä Dialogeja-kokoelmanäyttelyn uusi ripustus ti 23.9. klo 10.00 EMMAssa
EMMA – Espoon modernin taiteen museo kutsuu median edustajat tutustumaan syksyn uusiin näyttelykokonaisuuksiin. Tilaisuudessa taiteilija Antti Laitinen kertoo uudesta installaatiostaan, joka on muuttanut näyttelytilan moniaistiseksi metsäksi. Samalla julkistamme yli 40 uutta teosta sisältävän Dialogeja-kokoelmanäyttelyn uuden ripustuksen sekä mediatilassa esitettävän Mohamed Bourouissan The Genealogy of Violence -videoteoksen.
AIKA JA PAIKKA
Ti 23.9. klo 10.00, EMMA – Espoon modernin taiteen museon 2. krs.
Median edustajat voivat tulla tutustumaan näyttelyihin klo 9.30 alkaen.
OHJELMA
EMMAn amanuenssi Mariia Niskavaara keskustelee taiteilija Antti Laitisen kanssa hänen uudesta näyttelystään Helisevä metsä. Dialogeja-kokoelmanäyttelyn uudistuksista kertoo kuraattoriryhmän jäsen, EMMAn amanuenssi Laura Eweis. Lisäksi puheenvuoron pitää EMMAn intendentti Ingrid Orman.
ILMOITTAUTUMINEN JA HAASTATTELUPYYNNÖT
Pe 19.9. mennessä
Iris Suomi, EMMAn vastaava markkinointiviestinnän asiantuntija
iris.suomi@emmamuseum.fi
InCollection | Antti Laitinen: Helisevä metsä | 24.9.2025–23.8.2026
Antti Laitinen (s. 1975) kutsuu yleisön kävelemään Helisevään metsään. Museon betonilattiasta kohoaa 26 veistoksellista puuta, jotka on koostettu eteläisen Suomen metsistä ja hakkuualueilta kerätyistä risuista, oksista ja juurakoista. Puut muodostavat näyttelytilaan ihmisen luoman metsämaiseman, jolle mekaaniset koneistot ovat antaneet liikkeen, äänen ja uudenlaisen elämän. Teos herättää pohtimaan ihmisen kykyä ja keinoja muokata luontoa.
Helisevä metsä on kahdeksas näyttely EMMAn ja Saastamoisen säätiön InCollection-sarjassa. Vuosittain aikamme näkemyksellinen taiteilija kutsutaan luomaan teos säätiön kokoelmaan ja toteuttamaan sen ympärille elämyksellinen näyttely EMMAssa.
Dialogeja| Aina esillä
Taideteosten avoimelle vuoropuhelulle perustuva Dialogeja-näyttely esittelee Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa säännöllisesti päivittyvin esillepanoin. Nyt avautuva esillepano viimeistelee kokonaisuuden, joka on vaiheittain korvannut aikaisemman Kosketus-kokoelmanäyttelyn. Uusi osio tuo näyttelytilaan yli 40 teosta, joiden joukossa on sekä Suomessa ennennäkemättömiä kansainvälisiä nimiä että nuoria kotimaisia taiteilijoita.
Teoksia taiteilijoilta: Pamela Brandt, Océane Bruel, Curtis Cuffie, Rineke Dijkstra, Elmgreen & Dragset, VALIE EXPORT, Sami Havia, Hannaleena Heiska, Markku Keränen, Lebohang Kganye, Markus Konttinen, Paul McCarthy, Thao Nguyen Phan, Howardena Pindell, Pol Taburet, Emilia Tanner, Toni Vallasjoki ja Xiao Zhiyu. Lisäksi yksi näyttelyn saleista on omistettu ihmistä eri tavoin kuvaaville teoksille taiteilijoilta Mirja Airas, Milla Aska, Gösta Diehl, Marlene Dumas, Marjatta Hanhijoki, Chantal Joffe, Sanya Kantarovsky, Markus Lüpertz, Olavi Martikainen, Åke Mattas, Elina Merenmies, Elizabeth Peyton, Janne Räisänen, Dana Schutz, Mari Sunna, Antti Tanttu, Rosemarie Trockel ja Rafael Wardi.
Mohamed Bourouissa: The Genealogy of Violence | 24.9.2025–15.2.2026
Mohamed Bourouissa (s. 1978) käsittelee video- ja valokuvateoksissaan usein yhteiskunnallisia aiheita ja maahanmuuttajien kokemuksia. Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn mediatilassa nähtävä videoteos The Genealogy of Violence seuraa pariskuntaa, joka juttelee autossa tavallisessa ranskalaislähiössä. Yhtäkkiä kaksi poliisia keskeyttää heidät ja pidättää toisen päähenkilön suorittaakseen ruumiintarkastuksen. Erikoistehosteet vievät katsojan päähenkilön mielen sisälle kokemaan miltä tuntuu, kun oma keho riistetään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomi
vastaava markkinointiviestinnän asiantuntija
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
