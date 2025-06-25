IAA Mobility 2025: Bosch muovaa uutta ajoneuvomaailmaa älykkäillä laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuilla
Ohjelmistolähtöinen liikkuvuus vie Boschin Mobility-liiketoiminnan kasvuun
▶ Stefan Hartung: "Bosch haluaa jatkossakin olla keskeisessä roolissa muovaamassa alaa ohjelmistolähtöisen liikkuvuuden aikakaudella.“
▶ Kurssi kohti menestystä: ajoneuvotietokoneiden liiketoiminnan odotetaan kasvavan yli 5 prosenttia vuosittain.
▶Markus Heyn: “Ohjelmistolähtöiset ajoneuvot ovat käyttäjälähtöisiä ja oppivat jatkuvasti ohjelmistopäivitysten kautta.”
▶ Tulevaisuuden elinkelpoisuus: vuoteen 2028 mennessä Bosch on investoinut vielä lisää yhdeksännumeroisen summan euroja Vehicle Motion Management -ohjelmistoonsa.
München, Saksa – Bosch-nimi on autoteollisuudessa synonyymi ohjelmistoille. Teknologiayritys esittelee tätä vaikuttavasti tämän vuoden IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) Mobility -messuilla Münchenissä. Bosch tarjoaa yhdestä lähteestä myös ohjelmiston mahdollisuuksiin räätälöityä laitteistoa – ainutlaatuinen myyntivaltti, joka vahvistaa yhtiön asemaa maailmanlaajuisesti.
"Bosch tuntee tiensä ohjelmistojen ja laitteistojen parissa. Ilman kehittynyttä laitteistoa edes älykkäinkään auto ei liiku senttiäkään", totesi Boschin hallituksen puheenjohtaja, Dr. Stefan Hartung, messuilla. "Tavoitteenamme on jatkaa alan muokkaamista ohjelmistolähtöisen liikkumisen aikakaudella tarjoamalla räätälöityjä, älykkäitä ratkaisuja."
Alustavat merkit viittaavat menestykseen: Bosch on vakiinnuttanut asemansa ohjelmistolähtöisessä maailmassa. Yksi esimerkki ovat Boschin by-wire-järjestelmät jarrutukseen ja ohjaukseen, joita pidetään avainteknologiana ohjelmistopohjaisille ajoneuvoille ja automatisoidulle ajamiselle. Tässä ohjelmisto ottaa hallinnan; mekaanista yhteyttä ei enää tarvita. Tämä on tärkeää liiketoimintaa Boschille. Brake-by-wire- ja steer-by-wire-järjestelmillä yhtiö odottaa saavuttavansa kumulatiivisen myyntitulon, joka ylittää 7 miljardia euroa vuoteen 2032 mennessä. Tämän avainteknologian markkinadynamiikka kiihtyy edelleen 2030-luvulla. By-wire-teknologia antaa esimakua siitä, mitä ajoneuvorakentamisessa kokonaisuudessaan on edessä. "Tulevaisuudessa laitteisto suunnitellaan vastaamaan ohjelmistovaatimuksia", sanoi Boschin hallituksen jäsen ja Mobility-liiketoimintasektorin puheenjohtaja, tri Markus Heyn.
Bosch haluaa muuttaa autot henkilökohtaisiksi assistenteiksi
Ohjelmistolähtöisessä liikkumisessa Bosch Mobilityn liiketoiminta kehittyy jatkuvasti – laitteistosta, jossa on sulautettu ohjelmisto, palveluihin ja täysin itsenäisiin ohjelmistoihin, jotka valmistajat ja kumppanit sitten integroivat ekosysteemeihinsä. "Olipa kyseessä itsenäinen tai verkottunut, standardoitu, integroitu tai erotettu ratkaisu – voimme tarjota kaiken juuri sellaisena kuin asiakas haluaa", Hartung totesi. Tällä on selkeä vaikutus: huolimatta maailmanlaajuisen ajoneuvotuotannon pysähtyneisyydestä, heikosta kysynnästä sekä sähköliikenteen ja automatisoidun ajamisen viivästyksistä, Bosch Mobility kasvaa hieman kuluvan vuoden aikana. Myyntitulojen kasvun odotetaan olevan hieman alle 2 prosenttia.
Tähän päivään mennessä ajoneuvo ei ole koskaan ollut niin uusi kuin toimitushetkellä. "Tulevaisuudessa sen ohjelmistoja kuitenkin päivitetään jatkuvasti, ja se oppii jatkuvasti tekoälyn avulla", Heyn sanoi. "Ennen kaikkea uusi liikkuvuus on käyttäjäkeskeistä." Tämä näyttää tältä: Boschin Vehicle Motion Management -ohjelmisto koordinoi kaikkia ajoneuvon liikkeitä hallitsemalla keskitetysti jarruja, ohjausta, voimansiirtoa ja alustaa. Tämä parantaa yksittäisten järjestelmien välistä koordinointia – ja tarkoittaa myös, että ne voidaan säätää kuljettajan mieltymysten mukaisesti. Erityisen tasainen ajokokemus tänään? Hieman enemmän ketteryyttä huomenna? Ja nykäyksetön pysähtyminen ylihuomenna? Ei ongelmaa – napin painalluksella auto tuntuu täysin erilaiselta. Muuten, Boschin Vehicle Motion Management on erillään laitteistosta, mikä tekee siitä helpon käyttää eri ajoneuvoarkkitehtuureissa.
Tämä ei ole vain teoriaa, se tapahtuu: Boschin ohjelmisto on laajassa käytössä, yli kaksi tusinaa valmistajaa Euroopassa, Kiinassa ja Japanissa on jo ottanut sen käyttöön. Seuraavan kolmen vuoden aikana Bosch investoi yhdeksänumeroisen summan Vehicle Motion Managementiin ja laajentaa modulaarista ohjelmisto- ja toimintoportfoliotaan kaikilla osa-alueilla. Boschin Vehicle Motion Management toimii vielä paremmin yhdessä by-wire-ratkaisujen kanssa, koska ohjelmisto voi ohjata vastaavia jarru- ja ohjaustoimilaitteita riippumatta kuljettajan toimista – turvallisuuden, mukavuuden tai paremman ajodynamiikan parantamiseksi.
Älykäs ohjelmisto, joka erottaa Boschin
Boschin ADAS-tuoteperhe on myös ohjelmistolähtöinen. Älykkäisiin kuljettajan apujärjestelmiin ajoneuvovalmistajat voivat valita kolmesta esikonfiguroidusta vaihtoehdosta, jotka voidaan sitten ottaa tuotantoon nopeasti ja brändikohtaisesti. Tässäkin laitteisto ja ohjelmisto voidaan integroida tai ostaa erikseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Molemmat vaihtoehdot hyötyvät kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta: koska Bosch ymmärtää laitteiston ja ohjelmiston välisen vuorovaikutuksen, se voi tarjota yksilöllisesti optimoituja ratkaisuja, jotka voidaan saumattomasti integroida olemassa oleviin ympäristöihin.
Nykyaikaiset ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja kehitetty ohjelmiston näkökulmasta, käyttävät yhä harvempia mutta tehokkaampia ajoneuvotietokoneita. Nämä ovat Boschin kasvun vetureita: sen suorituskykyisten tietokoneiden liiketoiminta kasvaa tällä hetkellä yli 5 prosenttia joka vuosi, ja asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi BMW Group. Bosch tarjoaa myös keskusajoneuvotietokoneita, jotka yhdistävät erilaisia toimintoja, kuten kuljettajan apu- ja infotainment-järjestelmiä, vain yhteen ohjausyksikköön ja yhteen järjestelmäpiiriin (SoC). Tämä säästää tilaa, kustannuksia ja energiaa. Nämä järjestelmät ovat modulaarisia ja voivat joustavasti integroida ohjelmistoja eri valmistajilta. Kiinassa Bosch toimittaa suuritehoisen tietokoneen SAIC-GM:lle tekoälyä hyödyntävän ohjaamon luomiseksi. Tämän tekoälyohjaamon ansiosta kuljettajat voivat puhua autonsa kanssa täysin luonnollisesti ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa kuin ihmisen kanssa.
Boschin osaaminen ja asiantuntemus tekevät siitä halutun kumppanin
Ohjelmistolähtöinen tulevaisuus muuttaa autoteollisuutta perustavanlaatuisesti. Bosch haluaa tarttua tämän uuden maailman tarjoamiin mahdollisuuksiin – ja on hyvässä asemassa tekemään niin. Tuskin mikään muu yritys yhdistää laitteisto- ja ohjelmistoosaamista sekä globaalia läsnäoloa niin saumattomasti kuin Bosch. Tämä tekee yhtiöstä joustavan ja luotettavan kumppanin älykkäiden ja verkottuneiden ajoneuvojen kehittämisessä. Loppujen lopuksi strategiset kumppanuudet ovat ratkaisevan tärkeitä, erityisesti uusien liiketoimintamallien ja skaalautuvien ohjelmistojärjestelmien osalta. Kiinassa Bosch tekee jo yhteistyötä WeRiden ja Horizon Roboticsin kanssa avustettujen ja automatisoitujen ajojärjestelmien kehittämisessä. Euroopassa Bosch ja VW-tytäryhtiö Cariad ovat strategisia kumppaneita tällä alalla. Bosch olettaa, että tällaiset liittoutumat tulevat tulevaisuudessa entistä tärkeämmiksi ja että ohjelmistojen osuus ajoneuvoissa jatkaa kasvuaan – ja sen myötä myös edut kuljettajille entistä turvallisemman ja mukavamman liikkumisen muodossa.
Boschin lehdistötilaisuus: maanantai 8. syyskuuta 2025, klo 11.00–11.20 CEST: Dr. Stefan Hartung, Robert Bosch GmbH:n hallituksen puheenjohtaja, ja Dr. Markus Heyn, Boschin hallituksen jäsen ja Bosch Mobilityn puheenjohtaja, suorana lähetyksenä Bosch Media Servicen kautta.
Lisätietoja on saatavilla verkossa osoitteessa www.bosch-press.com, www.bosch-mobility.com, www.bosch.com.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia PuolakkaRobert Bosch OyPuh:+46704201613pia.puolakka@se.bosch.com
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Mobility on Bosch-konsernin suurin toimiala. Vuonna 2024 sen myynti oli 55,8 miljardia euroa, mikä oli noin 62 prosenttia konsernin kokonaismyynnistä. Tämä tekee Bosch-konsernista yhden johtavista Mobility-toimittajista. Bosch Mobility tavoittelee visiota liikkuvuudesta, joka on turvallista, kestävää ja jännittävää. Asiakkaidensa kannalta tämä tarkoittaa integroituja liikkuvuusratkaisuja. Toimialan tärkeimpiä toiminta-alueita ovat sähköistyminen, ohjelmistot ja palvelut, puolijohteet ja anturit, ajoneuvotietokoneet, edistykselliset kuljettajan apujärjestelmät, ajoneuvon dynamiikan hallintajärjestelmät, korjaamokonseptit sekä teknologia ja palvelut autojen jälkimarkkinoille ja kaluston käyttäjille. Bosch on synonyymi tärkeille autoalan innovaatioille, kuten elektroniselle moottorinohjaukselle, ESP-luistonestojärjestelmälle ja common rail -dieseltekniikalle.
Bosch-konserni on johtava maailmanlaajuinen teknologian ja palveluiden toimittaja. Se työllistää noin 418 000 henkilöä maailmanlaajuisesti (tilanne 31. joulukuuta 2024). Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 90,3 miljardia euroa. Boschin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility (liikkuvuusratkaisut), Industrial Technology (teollisuusteknologia), Consumer Goods (kuluttajatuotteet) sekä Energy and Building Technology (energia- ja rakennusteknologia).
Yhtiön tavoitteena on teknologian avulla vaikuttaa merkittäviin maailmanlaajuisiin kehityssuuntauksiin, kuten automaatioon, sähköistymiseen, digitalisaatioon, verkottumiseen ja kestävään kehitykseen. Laaja hajautus eri alueille ja toimialoille vahvistaa Boschin innovaatiokykyä ja vakautta. Bosch hyödyntää vankkaa osaamistaan sensoriteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa tarjotakseen asiakkailleen kokonaisvaltaisia, eri toimialat yhdistäviä ratkaisuja yhdestä lähteestä. Lisäksi yhtiö soveltaa asiantuntemustaan verkottumisessa ja tekoälyssä kehittääkseen käyttäjäystävällisiä ja kestäviä tuotteita. Teknologiallaan, joka on ”Invented for life” – elämää varten kehitettyä – Bosch pyrkii parantamaan elämänlaatua ja säästämään luonnonvaroja.
Bosch-konserniin kuuluu Robert Bosch GmbH sekä noin 490 tytäryhtiötä ja alueellista yhtiötä yli 60 maassa. Myynti- ja huoltokumppanit mukaan lukien Boschin maailmanlaajuinen valmistus-, suunnittelu- ja myyntiverkosto kattaa lähes kaikki maailman maat. Boschin innovatiivinen vahvuus on keskeinen tekijä yhtiön jatkuvalle kehitykselle. Yhtiö työllistää noin 87 000 henkilöä tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa 136 toimipaikassa eri puolilla maailmaa.
Yritys perustettiin Stuttgartissa vuonna 1886 Robert Boschin (1861–1942) toimesta nimellä "Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering". Robert Bosch GmbH:n erityinen omistusrakenne takaa Bosch Groupin yrittäjyyden vapauden, mikä mahdollistaa yrityksen pitkän aikavälin suunnittelun ja merkittävät ennakoivat investoinnit tulevaisuuden turvaamiseen. Robert Bosch GmbH:n osakepääomasta 94 prosenttia on Robert Bosch Stiftung GmbH:n, hyväntekeväisyysjärjestön, omistuksessa. Loppuosakkeet ovat Robert Bosch GmbH:n ja Boschin perheen omistaman yhtiön hallussa. Enemmistö äänivalloista on Robert Bosch Industrietreuhand KG:llä, jonka tehtävänä on turvata yrityksen pitkän aikavälin olemassaolo ja erityisesti sen taloudellinen riippumattomuus – näin oli määrätty yrityksen perustajan Robert Boschin testamentissa.
Lisätietoja löytyy verkosta osoitteista: www.bosch.com, www.bosch-press.com
