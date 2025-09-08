Mökkivahinkojen hintalappu voi olla kallis – myrskyt ja vesivahingot ovat talvikauden tyypillisimpiä riskejä
Monia kesämökkejä valmistellaan nyt talvea varten. Fennian tilastojen mukaan etenkin myrskyt ja kovat pakkaset saattavat aiheuttaa talvikaudella vahinkoja. Korjauskustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin, mutta huolellisella valmistelulla moni vahinko on vältettävissä.
Talvikaudella luonnonilmiöt voivat aiheuttaa monenlaista harmia kesämökeille. Esimerkiksi myrskyt ja rankkasateet voivat koetella mökkiä ja sen pihapiiriä, kun taas jäätyvät vesiputket voivat aiheuttaa yllättävän suuria vahinkoja.
Fennian vastaavan asiantuntijan Anne Salonen-Kakon mukaan moni vahinko olisi vältettävissä mökin huolellisella valmistelulla talvea varten.
– Suomessa myrskyt tyypillisesti voimistuvat syys- ja talvikaudella. Myrskytuulet voivat kaataa puita pihapiirissä ja rikkoa mökin rakenteita, tai paiskoa ulkona olevaa irtaimistoa mökin ikkunoihin. Luonnonvoimia ei voi estää, mutta mökkiä voi valmistella niiden varalle, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi, kertoo Salonen-Kakko.
Myrskytuulet voivat kaataa puita kesämökin päälle
Moni mökki on talvisin tyhjillään ja kaukana kotoa, joten myrskyihin tai niiden aiheuttamiin vahinkoihin voi olla vaikea reagoida nopeasti. Siksi myrskyihin kannattaa varautua viimeistään syksyllä, kun mökkiä laitetaan valmiiksi talven varalle.
Salonen-Kakon mukaan myrskyvahingoista maksetuissa korvauksissa on ollut suurta vaihtelua eri vuosina. Vahinkojen määrä riippuu myrskyjen määrästä ja niiden voimakkuudesta – sekä toisaalta siitä, minkälaisella alueella myrsky riehuu. Mökit sijaitsevat tyypillisesti taajamien ulkopuolella, metsäisillä alueilla, joissa myrskytuhot voivat olla muun muassa kaatuvien puiden vuoksi usein hyvinkin suuria.
– Myrskyihin varautuessa olennaista on, että riskejä ennakoidaan ja vahingot pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Ulkona oleva irtaimisto ja kalusteet on hyvä suojata tai kiinnittää tukevasti. Katon kunto on syytä tarkistaa säännöllisesti. Viimeistään syksyllä kannattaa myös tarkistaa, onko mökin läheisyydessä huonokuntoisia puita, jotka saattavat kaatua herkemmin kovassa tuulessa. Ne tulisi kaataa mahdollisimman pian, Salonen-Kakko muistuttaa.
Myrskyn laannuttua on hyvä käydä tarkistamassa mökin kunto, jotta mahdolliset vahingot eivät jää huomaamatta. Jos myrskyvahingon havaitseminen viivästyy, vahinkojen hintalappu voi nousta vieläkin korkeammaksi.
Vesiputket voivat jäätyessään aiheuttaa kalliin vesivahingon
Jäätyvä vesi putkissa on yksi kalleimmista talvikauden riskitekijöistä kesämökeillä. Salonen-Kakko kehottaa tyhjentämään putkiston ja sulkemaan vesijohtojen pääsulun ennen pakkasten tuloa.
– Jos putkiin jää talveksi vettä, talven pakkaset saattavat jäädyttää ja halkaista ne. Kun sää taas lämpenee, sulava vesi voi valua rakenteisiin ja aiheuttaa vahinkoja, joita ei välttämättä huomata heti. Korjauskustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin, Salonen-Kakko muistuttaa.
Putkien lisäksi vesi kannattaa tyhjentää myös lämminvesivaraajasta, hajulukoista ja esimerkiksi pihan letkuista ja ämpäreistä, jotta ne eivät pakkasen tullen aiheuta vahinkoja.
Jos mökkiä haluaa käyttää myös talvella ja pitää veden käytössä, asiantuntija muistuttaa huolehtimaan riittävästä lämmityksestä. Ilmalämpöpumppu ei yksin riitä, vaan lämmityksen on oltava tarpeeksi tehokas myös kovilla pakkasilla.
– Mökin lämmittäminen talvipakkasilla pelkän ilmalämpöpumpun voimin voi käydä liian raskaaksi laitteelle, jolloin se saattaa rikkoutua ja valuttaa vedet mökin sisälle, minkä lisäksi vesiputket pääsevät jäätymään.
Muista nämä asiat, kun laitat mökkiä talviteloille:
- Varaudu myrskyihin: tarkista tai tarkistuta mökin välittömässä läheisyydessä olevien puiden kunto. Lahonneet ja iäkkäät puut kaatuvat herkemmin ja aiheuttavat siten vahinkoa mökille.
- Siirrä ulkona oleva irtaimisto ja kalusteet suojaan tai kiinnitä ne tukevasti.
- Tyhjennä vesiputkisto ja muista laittaa pääsulku kiinni, jotta putket eivät jäädy tai halkea pakkasilla. Huolehdi riittävästä lämmityksestä, jos vettä halutaan käyttää myös talvella.
- Tarkista katon kunto vuosittain. Pidä katto ja räystäskourut siisteinä, jotta sadevesi ohjautuu oikein, eikä jää keräänny seinien viereen. Huolehdi myös, ettei sade- ja hulevesi pääse kulkeutumaan mökin rakenteisiin.
- Myrskyn jälkeen on aina paikallaan tarkistaa, onko vahinkoja sattunut. Kannattaa samalla tarkistaa myös naapurimökkien tilanne ja soittaa tarvittaessa apua.
Yhteyshenkilöt
Anne Salonen-KakkoVastaava asiantuntija, vahinkopalvelutFennia
Fennian viestintäFennia
Viestinnän tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.fennia.fi/mediapalvelu
