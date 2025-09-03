Koko vuoden 2025 uusin talousennuste: HUS pääsemässä vuonna 2025 taloudellisiin tavoitteisiinsa
HUSin yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan tammi–heinäkuun taloutta sekä uusinta koko vuoden 2025 vuosiennustetta. HUS-yhtymän operatiivisen tuloksen ennustetaan päätyvän 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Yhtymähallitus vahvisti myös tulevien vuosien investointisuunnitelman ja -ohjelman.
Tammi−heinäkuun tulos on 25,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 38,1 miljoonaa euroa yli talousarvion (talousarvio 2025 -12,6 miljoonaa euroa).
Pitkään hoitoa odottaneiden määrä kasvoi odotetusti lomakauden takia heinäkuussa. Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita oli heinäkuun lopussa 6 134, mikä on noin 940 potilasta enemmän kuin kesäkuun lopussa.
Koko vuoden 2025 taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan 141,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kun huomioidaan vuosien 2022–2024 alijäämien kattaminen, yhteensä 141,7 miljoonaa euroa, on ennustettu operatiivinen tilikauden tulos 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että HUS-yhtymä pystyy uusimman ennusteen mukaan ensimmäisenä julkisena sote-toimijana tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan aikaisempien tilikausien alijäämät lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.
Seuraava koko vuoden 2025 vuosiennuste laaditaan tammi−elokuun toteumatietojen perusteella ja se valmistuu lokakuun alussa.
Yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan myös vuosien 2026–2029 investointisuunnitelman sekä vahvisti hankekohtaisen investointiohjelman.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 8.9.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 6.10.2025.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Förebyggande av RS-virusinfektion hos spädbarn inleds på HUS sjukhus3.9.2025 14:17:24 EEST | Pressmeddelande
RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner som kräver sjukhusvård hos små barn. HUS erbjuder en antikropp som utvecklats mot RS-virus, det vill säga nirsevimab åt nyfödda och barn under ett år som hör till riskgrupperna.
RSV-taudin ehkäisy vauvoilla alkaa HUSin sairaaloissa3.9.2025 14:17:24 EEST | Tiedote
RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on yleisin sairaalahoitoon johtavien hengitystieinfektioiden aiheuttaja pienillä lapsilla. HUS tarjoaa RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta eli nirsevimabia vastasyntyneille ja riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille.
Prevention of RSV disease in babies starts at HUS hospitals3.9.2025 14:17:24 EEST | Press release
RSV (respiratory syncytial virus) is the most common cause of respiratory infections leading to infant hospitalization. HUS offers an antibody called nirsevimab developed against the RS virus to infants and children under 12 months old who are at risk of severe RSV infection.
Helsingfors kardiologiska verksamhet övergår till HUS i början av september28.8.2025 10:19:49 EEST | Pressmeddelande
Kardiologin, det vill säga undersökningarna och behandlingarna av hjärtsjukdomar vid Helsingfors stads internmedicinska poliklinik övergår till HUS den 1 september 2025. I och med förändringen övergår Helsingfors kardiologiska tjänster, personal och utrustning till HUS.
Helsingin kardiologinen toiminta siirtyy HUSiin syyskuun alussa28.8.2025 10:19:49 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin sisätautien poliklinikan kardiologian eli sydänsairauksien tutkimus ja hoito siirtyy 1.9.2025 osaksi HUSia. Muutoksen myötä HUSiin siirtyvät Helsingin kardiologiset palvelut, henkilöstö ja laitteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme