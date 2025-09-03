Koko vuoden 2025 uusin talousennuste: HUS pääsemässä vuonna 2025 taloudellisiin tavoitteisiinsa

Tammi−heinäkuun tulos on 25,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 38,1 miljoonaa euroa yli talousarvion (talousarvio 2025 -12,6 miljoonaa euroa).

Pitkään hoitoa odottaneiden määrä kasvoi odotetusti lomakauden takia heinäkuussa. Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita oli heinäkuun lopussa 6 134, mikä on noin 940 potilasta enemmän kuin kesäkuun lopussa.

Koko vuoden 2025 taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan 141,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kun huomioidaan vuosien 2022–2024 alijäämien kattaminen, yhteensä 141,7 miljoonaa euroa, on ennustettu operatiivinen tilikauden tulos 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että HUS-yhtymä pystyy uusimman ennusteen mukaan ensimmäisenä julkisena sote-toimijana tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan aikaisempien tilikausien alijäämät lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.

Seuraava koko vuoden 2025 vuosiennuste laaditaan tammi−elokuun toteumatietojen perusteella ja se valmistuu lokakuun alussa.

Yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan myös vuosien 2026–2029 investointisuunnitelman sekä vahvisti hankekohtaisen investointiohjelman.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 8.9.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 6.10.2025.

Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

