Reka Kumi panostaa vahvaan kasvuun

Reka Kumi investoi vahvaan kasvuun, jota se tavoittelee hakemalla selkeästi lisää markkinaosuutta ja varmistamalla palvelukykynsä nykyisten asiakkaidensa liiketoiminnan kasvun tukemisessa. Kasvu tarvitsee tekijöitä ja uuden myyntijohtajan lisäksi Reka Kumi on palkannut 3 uutta myyntipäällikköä tiimiinsä.

Kone- ja laiteinvestointien myötä Reka Kumin tuotantokapasiteetti kasvaa sekä Puolan että Suomen tehtailla. Mustien letkujen volyymien nostamiseksi hankittu 1,3 miljoonaa euroa maksanut suulakepuristuslinja otetaan käyttöön vielä tämän vuoden puolella. Muottituotteiden kapasiteettia ja tuottavuutta lisätään kahdella uudella keskikokoisella injektioprässillä, jotka ovat käytössä ensi vuoden alkupuolella.

Investointeja päästöjen vähentämiseksi

Panostuksia jatketaan pitkän aikavälin kasvuun, jota tukevat investoinnit vähäpäästöisempään ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaan tuotantoteknologiaan. Auran tehtaan CO2-päästöjä olennaisesti pienentävä lämpöakkuratkaisu otetaan käyttöön vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

”Asiakkaamme arvostavat korkeaa laatuamme ja toimitusvarmuuttamme sekä kykyämme kehittää toimintaamme ja tarjontaamme jatkuvasti. Kestävä kehitys ja erityisesti tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen ovat oleellinen osa tuotekehitystämme ja investointejamme”, Reka Kumin toimitusjohtaja Sari Tulander sanoo.