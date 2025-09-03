MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa tapaamaan The Box Suomi -ohjelman kilpailijoita Kulttuuritehdas Korjaamoon ti 9.9.
Koko perheelle suunnatussa The Box Suomi -ohjelmassa 12 kilpailijaa joutuu toinen toistaan älyttömämpien tehtävien eteen ilman ohjeita, vihjeitä tai varoituksia. The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 22. syyskuuta.
Tervetuloa The Box Suomi -ohjelman lehdistötilaisuuteen Kulttuuritehdas Korjaamoon (Töölönkatu 51 B, 00250 Helsinki) tiistaina 9. syyskuuta klo 11-15.
Tilaisuus alkaa ohjelman ensimmäisen jakson katselulla Korjaamon Kinossa klo 11. Jakso kestää noin 70 minuuttia. Esikatselun jälkeen kuulemme kilpailijoiden mietteitä ennen kauden alkua Korjaamon Kulmasalissa. Tilaisuuden juontaa ohjelmaakin juontava Janni Hussi.
Tilaisuudessa on tarjolla salaattibuffet.
Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen viestinnän asiantuntijalle: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
The Box Suomi -ohjelmassa 12 julkisuudesta tuttua henkilöä kuljetetaan keltaisen boksin sisällä yllättäviin paikkoihin. Vasta boksin ovien auettua he näkevät, missä ovat ja joutuvat päättelemään, mitä pitää tehdä. Heidän on suoritettava tehtäviä ja kerättävä pisteitä ilman minkäänlaisia ennakko-ohjeita välttääkseen putoamisen kisasta. Kilpailijat keksivät mitä erikoisempia keinoja tehtävien ratkaisemiseksi, eikä katastrofeiltakaan aina vältytä kilpailun käydessä kuumana. The Box Suomi huipentuu finaaliin, jonka voittaja saa 20 000 euroa. Voittopotti on ainoa asia, jonka kilpailijat tietävät sulkeutuessaan boksiin.
Yllätyksiä täynnä olevaan kilpailuun osallistuvat toimittaja Janne Grönroos, koomikko Fathi Ahmed, sisällöntuottaja Juuso Karikuusi, mediapersoona Sauli Koskinen, ex-jääkiekkoilija Marko Anttila, sisällöntuottaja Alharith ”Alha” Obaid, hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä, personal trainer Eevi Teittinen, juontaja Taru Valkeapää, luova yrittäjä Bakari ”Baka” Diarra, näyttelijä Amelie Blauberg, ja toimittaja Ina Mikkola.
The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella ma 22. syyskuuta.
