Kaakon Alueverkko tiedottaa: Kaakonkulmalla on käynnistynyt voimajohtorakentaminen

Kaakon Alueverkko Oy on aloittanut Kymi-Vehkalahti-Keltakallion 2 x 110 kV voimajohdon sekä siihen liittyvien Juurikorven ja Vehkalahden erotinasemien rakentamistyöt. Uusittavalla Kymi-Vehkalahti-Keltakallio voimajohtohankkeella mahdollistetaan yhteiskunnan sähköistymistä sekä Keltakallion teollisuusalueen merkittävien teollisuusinvestointien sähkönsiirto.
Rakentamishankkeella korvataan nykyinen, jo käyttöikänsä päässä oleva voimajohto hyödyntämällä olemassa olevaa johtokäytävää. Uusittavan voimajohdon kokonaispituus on noin 12 kilometriä ja investoinnin kokonaisarvo on 6–7 miljoonaa euroa.
Rakentaminen kokonaisuudessaan valmiina 2027
Voimajohtohankkeelle myönnettiin lunastuslupa kesäkuussa 2025 ja siihen liittyvä aloituskokous pidettiin elokuussa. Voimajohtohanke sai aloituskokouksen jälkeen luvan rakentamistöiden aloittamiseen.
Uuden voimajohdon suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2024 ja sen on toteuttanut Despro Engineering Oy. Kesän 2025 aikana voimajohtohankkeen toteuttajaksi valittiin Eltel Networks Oy. Rakentamistyöt valmistuvat alustavan aikataulun mukaan Keltakallio–Vehkalahti-osuudella vuoden 2026 loppuun mennessä ja Vehkalahden ja Kymin välillä kevääseen 2027 mennessä.
Kaakon Alueverkko Oy on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on osa Kymenlaakson Sähkö -konsernia.
