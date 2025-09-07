Kokoomuksen Heinonen: Punamultahallitus jätti jälkeensä pystysuoraan nousevan velkakäyrän

”Marinin hallitus jatkoi velkaelvytystä koronapandemian varjolla vielä kauan aidon tarpeen jälkeenkin. Velkaa otettiin yli 10 miljardia kaikkeen muuhun kuin terveys- ja turvallisuuskriisien hoitamiseen. Näiden menojen kanssa tämän hallituksen on elettävä. Lisäksi tuolloin ”ilmaiselle” velalle on nyt tullut hinta: korkokuluja maksetaan tänä vuonna 3,2 miljardia euroa ja vuonna 2029 lasku kasvaa 5 miljardiin. Se on pois kaikesta muusta”, Heinonen huomauttaa.

Suomen julkisen talouden alijäämän keskeisinä syinä on kasvaneet korkomenot, hyvinvointialueiden rahoitus ja puolustusmenojen kasvu. Siinä missä Orpon hallitus on tarttunut toimeen velkasuhteen taittamiseksi ja päättänyt 10 miljardin sopeutuksista, Marinin hallitus sai vain vaivoin aikaan 300 miljoonan euron säästöt.

”Jos jo edellinen hallitus olisi miljardien eurojen menolisäystensä sijaan aloittanut vastuullisen taloudenpidon ja sopeuttanut julkisia menoja, ei tällä hallituksella olisi näin mittavaa sopeutusurakkaa. Nyt talouden rakenteita vihdoin korjataan, mutta eivät vaikutukset näy heti.”

”Jos olisimme jatkaneet SDP:n ja keskustan linjalla, velkaa otettaisiin 4 miljardia euroa enemmän vuodessa ja velkasuhteen kasvukäyrä olisi kestämätön”, Heinonen sanoo.

Heinonen muistuttaa, että SDP:llä olisi nyt mahdollisuus osoittaa sitoutumisensa velkasuhteen korjaamisen velkajarrun avulla.

”Tarjoamme vastuullisen, ylivaalikautisen talouspolitiikan työkaluksi velkajarrua, jolla Suomen velkasuhde ja julkisen talouden alijäämä saatettaisiin kestävälle tasolle tulevien vuosikymmenten kuluessa. Toivomme tähän laajaa parlamentaarista sitoutumista tulevien sukupolvien tähden. Valitettavasti SDP:n kielteinen linja ei yllätä”, Heinonen toteaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on perustellut tyrmäystään sillä, että 50 vuoden päähän ulottuvat tavoitteet eivät hänen mielestään luo todellista ohjausvaikutusta.

”Velkasuhteen laskeminen pohjoismaiselle tasolle ei tapahdu parissa vuodessa, eikä edes parissa vuosikymmenessä. Se vaatii etenkin seuraavilta hallituksilta määrätietoista ja vaikeaakin sopeuttamistyötä, johon sitoutumista SDP vaikuttaa pelkäävän. Parempia aikoja on luvassa kun – ja vain kun – saamme velkasuhteen lasku-uralle ja talouskasvun käyntiin.”

”Kurjuuteen emme ole tuomittuja, mutta uusia velkajuhlia ei ole näköpiirissä. Se pitää demareidenkin hyväksyä”, Heinonen päättää.