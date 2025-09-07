FHRA

Kiihdytysajon Suomen mestarit ja Suomen Cup –voittajat vuonna 2025

8.9.2025 12:31:27 EEST | FHRA | Tiedote

Jaa

SPTR Finals –osakilpailuun Pieksämäellä 6.-7.9. osallistui yli 200 kilpailijaa. Yhteensä kaudella 2025 Kiihdytysajon SM-sarjassa ajettiin neljä osakilpailua. Kilpailupaikkakunnat olivat Pieksämäki, Kauhava ja Kalajoki.

Kiihdytysajon SM-osakilpailuissa on oma TT-ryhmänsä myös testaajille.
Kiihdytysajon SM-osakilpailuissa on oma TT-ryhmänsä myös testaajille. Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Blåkläder Drag Racing Series 2025, loppupisteet

Autoryhmät, TOP3 

Junior Dragster (SM) 

1. Peppiina Kangas, 385 

2. Jere Mesiniemi, 334 

3. Pinja Junnila, 296 

Original Street (SM) 

1. Sami Luokkala, 350  

2. Kieku Salo, 324  

3. Junnu Sjöman, 253 

Pro ET (SM)

1. Johanna Ruusunen, 356 

2. Roni Tekoniemi, 319 

3. Helmi Oikarinen, 319 

Super Pro ET  (SM)

1. Janne Söderqvist, 376 

2. Marko Ylimartimo, 344 

3. Hannu Vihanto, 344 

Pro Street (Suomen Cup) 

1. Tony Vaahtera, 248 

2. Ossi Oikarinen, 230 

3. Lars Berglund, 134

Top Street (Suomen Cup) 

1. Tomi Stamblewski, 231 

2. Petri Lensu, 189 

3. Pauli Kuki, 135 

Stock/Super Stock (Suomen Cup) 

1. Yrjo Wallius, 363 

2. Arto Sulopuisto, 269 

3. Henry Jalava, 206 

Top Doorslammer (SM) 

1. Marko Leivo, 215 

2. Jarmo Nyberg, 190 

3. Marko Huttunen, 164 

Moottoripyöräryhmät, TOP3 

Junior Bike (SM) 

1. Elmo Mattheiszen, 364 

2. Tatu Ritola, 347 

3. Frans Vihreäsaari, 286 

ET Bike (Suomen Cup) 

1. Jone Kiljala, 356 

2. Marko Salo, 317 

3. Jone Holm, 316 

Super Comp Bike (SM) 

1. Teemu Kaivola, 388 

2. Jone Sokura, 381 

3. Tero Salmela, 283 

Dragrace.fi Pro Comp Bike (SM) 

1. Niilo Sieppi, 268 

2. Viivi Ollikainen, 258 

3. Jussi Elomäki, 228 

***

Kiihdytysajon SM-sarja: Blåkläder Drag Racing Series 2025 

24.-25.5. / PL-Power Spring Nationals, Pieksämäki, Motopark 

27.-29.6. / MAN Truck Internationals, Kauhava, LSK Business Park (+ EDRS Pro NMC)  

2.-3.8. / Tarvikemotti Summer Nationals & Vintage Drags, Kalajoki  

6.-7.9. / SPTR Finals, Pieksämäki, Motopark  

Avainsanat

fhrafinnish hot rod associationkiihdytysurheilukiihdytysajoautourheilumoottoriurheilusuomen mestarisuomen mestaruussm-sarjadrag racingsuomen cup

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kiihdytysajon SM-osakilpailuissa on oma TT-ryhmänsä myös testaajille.
Kiihdytysajon SM-osakilpailuissa on oma TT-ryhmänsä myös testaajille.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Peppiina Kangas.
Peppiina Kangas.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Sami Luokkala
Sami Luokkala
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Johanna Ruusunen
Johanna Ruusunen
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Janne Söderqvist
Janne Söderqvist
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Tony Vaahtera
Tony Vaahtera
Sami Kemppainen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Tomi Stamblewski
Tomi Stamblewski
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Yrjö Wallius
Yrjö Wallius
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Marko Leivo
Marko Leivo
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Elmo Mattheiszen
Elmo Mattheiszen
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Jone Kiljala
Jone Kiljala
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Teemu Kaivola
Teemu Kaivola
Sami Kemppainen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa
Niilo Sieppi
Niilo Sieppi
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta FHRA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye