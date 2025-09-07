Kiihdytysajon Suomen mestarit ja Suomen Cup –voittajat vuonna 2025
SPTR Finals –osakilpailuun Pieksämäellä 6.-7.9. osallistui yli 200 kilpailijaa. Yhteensä kaudella 2025 Kiihdytysajon SM-sarjassa ajettiin neljä osakilpailua. Kilpailupaikkakunnat olivat Pieksämäki, Kauhava ja Kalajoki.
Blåkläder Drag Racing Series 2025, loppupisteet
Autoryhmät, TOP3
Junior Dragster (SM)
1. Peppiina Kangas, 385
2. Jere Mesiniemi, 334
3. Pinja Junnila, 296
Original Street (SM)
1. Sami Luokkala, 350
2. Kieku Salo, 324
3. Junnu Sjöman, 253
Pro ET (SM)
1. Johanna Ruusunen, 356
2. Roni Tekoniemi, 319
3. Helmi Oikarinen, 319
Super Pro ET (SM)
1. Janne Söderqvist, 376
2. Marko Ylimartimo, 344
3. Hannu Vihanto, 344
Pro Street (Suomen Cup)
1. Tony Vaahtera, 248
2. Ossi Oikarinen, 230
3. Lars Berglund, 134
Top Street (Suomen Cup)
1. Tomi Stamblewski, 231
2. Petri Lensu, 189
3. Pauli Kuki, 135
Stock/Super Stock (Suomen Cup)
1. Yrjo Wallius, 363
2. Arto Sulopuisto, 269
3. Henry Jalava, 206
Top Doorslammer (SM)
1. Marko Leivo, 215
2. Jarmo Nyberg, 190
3. Marko Huttunen, 164
Moottoripyöräryhmät, TOP3
Junior Bike (SM)
1. Elmo Mattheiszen, 364
2. Tatu Ritola, 347
3. Frans Vihreäsaari, 286
ET Bike (Suomen Cup)
1. Jone Kiljala, 356
2. Marko Salo, 317
3. Jone Holm, 316
Super Comp Bike (SM)
1. Teemu Kaivola, 388
2. Jone Sokura, 381
3. Tero Salmela, 283
Dragrace.fi Pro Comp Bike (SM)
1. Niilo Sieppi, 268
2. Viivi Ollikainen, 258
3. Jussi Elomäki, 228
***
Kiihdytysajon SM-sarja: Blåkläder Drag Racing Series 2025
24.-25.5. / PL-Power Spring Nationals, Pieksämäki, Motopark
27.-29.6. / MAN Truck Internationals, Kauhava, LSK Business Park (+ EDRS Pro NMC)
2.-3.8. / Tarvikemotti Summer Nationals & Vintage Drags, Kalajoki
6.-7.9. / SPTR Finals, Pieksämäki, Motopark
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Jere Rantaniemelle toinen perättäinen kiihdytysajon EM-kulta7.9.2025 17:14:48 EEST | Tiedote
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi varmisti sunnuntaina Santa Podissa toisen perättäisen FIA European Pro Modified -mestaruuden.
Kiihdytysajon Euroopan mestaruudet ratkeaa - Rantaniemellä kultasauma4.9.2025 15:20:38 EEST | Tiedote
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi on hyvissä asemissa kolmannen EM-osakilpailun jälkeen.
50. Cruising Pre-Party -juhlatapahtuma Helsinki-Malmin lentoasemalla 5.9.20253.9.2025 11:17:30 EEST | Tiedote
Helsinki-Malmin lentoaseman Cruising Pre-Party tapahtumat järjestää Finnish Hot Rod Association FHRA ry. Cruising Pre-Party on yhdistyksen ilmaistapahtuma, jonne sekä harrasteajoneuvoilijat että yleisö voivat tulla maksutta.
SPTR Finals -osakilpailuun kauden ennätysmäärä osallistujia Pieksämäen Motoparkkiin 6.-7.925.8.2025 11:06:04 EEST | Tiedote
Suomi Drag Racing 50-vuotisjuhlakauden päätösosakilpailuun ilmoittautui yli 120 kilpailijaa. Mukana on kilpailijoita myös Ruotsista, Saksasta ja Virosta.
Street Drags tuo kiihdytysajokansaa Vesivehmaalle lauantaina - "Pitää nähdä, kokea ja tuntea jopa kehossaan se, miten moottori käy"12.8.2025 12:24:07 EEST | Tiedote
Street Drags -katupäivä järjestetään Vesivehmaan lentokentällä lauantaina 16.8., ja tapahtuma on avoin kaikille, jotka haluavat kokeilla kiihdytysajoa ja testata oman ajoneuvonsa suorituskykyä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme