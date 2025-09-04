SUEK toimittanut osan salibandyn vedonlyöntitutkinnasta Salibandyliitolle – näin asian käsittely etenee

Tutkinnassa on kyse vedonlyöntirikkomuksista ja epäillystä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, jossa ei-julkista tietoa joko jaetaan tai käytetään vedonlyöntitarkoituksiin. Lajiliittojen säännöt määrittelevät ne toimijat, joita tämä kielto koskee. SUEK sai Veikkaukselta elokuun alussa lisää vedonlyöntitietoja, jotka laajensivat tutkintaa. Niiden pohjalta SUEK on muun muassa pyytänyt vastineita rikkomuksista epäillyiltä toimijoilta.

SUEK on kertonut, että tällä hetkellä F-liigassa tapahtuneista rikkomuksista on epäiltynä pelaajia, valmentajia, huoltajia ja muita joukkueiden jäseniä. Tapauksessa on mukana kaikkien viime kaudella F-liigassa pelanneiden joukkueiden edustajia.

– Vedonlyöntirikkomuksista 75 prosenttia on hyvin selkeitä, ja niiden tutkintaraportit on toimitettu Salibandyliitolle. Tutkinnan kohteena on ollut noin sata henkilöä. Näissä selkeissä tapauksissa vedonlyöntimäärät ja -summat ovat pääsääntöisesti pienehköjä, ja lähes kaikki tutkinnan kohteet ovat myöntäneet rikkomukset. Loput tapauksista pyrimme saamaan päätökseen syyskuun aikana. SUEK ei ole toistaiseksi ollut yhteydessä poliisiin, koska rikosepäilyjä ei ole noussut esiin, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.

Tutkinnoista kesken ovat vielä F-liigan ottelu Classic–SPV (15.4.2025) sekä MM-ottelu Suomi–Norja (13.12.2024). Kesken olevissa tapauksissa selvitetään sisäpiiritiedon jakamista koskevia sääntökysymyksiä, esimerkiksi ovatko kyseiset henkilöt olleet vedonlyöntikiellon alaisia tai onko asiassa syytä epäillä kilpailumanipulaatiota. Lopullisen sääntötulkinnan ja kurinpitopäätökset tekevät F-liigan osalta Suomen Salibandyliitto sekä MM-ottelun osalta mahdollisesti Kansainvälinen salibandyliitto (IFF). Tutkinnat valmistuvat syyskuun aikana.

Kilpailu- ja kurinpitoryhmä jatkaa asian käsittelyä

SUEKin tehtävä on hoitaa tutkinta, muttei rangaista. Salibandyliiton ja F-liigan tehtävä on hoitaa tarvittavat toimenpiteet ja rangaistukset. SUEK:n tutkinta-aineistot vastaanottivat Salibandyliitossa toiminnanjohtaja Riku Tapio sekä Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR).

– Asian käsittely siirtyy nyt Kilpailu- ja kurinpitoryhmälle. Tutkinta-aineisto ei mene kenenkään muun nähtäville liitossa, liigassa eikä seuroissa. Tapauksen käsittely ja osa SUEKin tutkinnastakin on vielä kesken, joten emme voi kovin laajasti tässä kohtaa kommentoida asiaa, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo.

– On selvää, että tapahtunut on erittäin harmillista. Tärkein tehtävämme on varmistaa työrauha SUEKille ja kurinpidolle ja auttaa yhdessä seurojen kanssa asiakokonaisuuden selvittämisessä. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua seurojen ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Tärkeää on myös varmistaa, ettei näin käy enää jatkossa, Nurminen toteaa.

Kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR) on yksi Salibandyliiton hallituksen nimeämistä elimistä pääsarjojen kurinpitoasioiden käsittelyyn. Salibandyn pääsarjamääräysten 48§:n mukaan KKR on toimivaltainen käsittelemään kilpailumanipulaatioon liittyviä asioita. KKR:n muodostavat urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste (puheenjohtaja), Veli Halonen sekä Mika Hilska (sihteeri).

Kilpailu- ja kurinpitoryhmä aloittaa heti perehtymisen SUEKin toimittamaan aineistoon. Perehtymisen jälkeen KKR harkitsee, keitä yksittäisiä henkilöitä kohtaan asiassa on mahdollisesti aiheellista käynnistää kurinpitomenettely.

Sääntörikkomuksesta mahdollisesti epäiltäville henkilöille ilmoitetaan epäillystä rikkomuksesta. Heille annetaan mahdollisuus antaa asiasta vastauksensa sekä esittää oma näyttönsä, mikäli sellaista on. Sääntörikkomuksesta epäillyille henkilöille tulee antaa kohtuullinen aika esittää oma puolustuksensa. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä joitakin viikkoja epäillyn rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

– Vastausten toimittamisen jälkeen KKR kokoontuu ja aloittaa päätösharkinnan sekä sen jälkeen päätösten laatimisen. Epäiltyjen sääntörikkomusten runsaslukuisuuden vuoksi asian käsittelyn voidaan arvioida kestävän joitakin kuukausia. Tarkkaa ajankohtaa päätösten antamiselle ei tässä vaiheessa ole mahdollista arvioida, kilpailu- ja kurinpitoryhmän puheenjohtaja Olli Rauste kommentoi.

Mahdollisesti käynnistyvä kurinpitomenettely on sääntöjen mukaan luottamuksellinen. Menettelystä tiedotetaan vain menettelyn kohteena oleville henkilöille. Julkisesti kilpailu- ja kurinpitoryhmä tiedottaa toiminnastaan vasta, kun päätös asiassa on valmis.

--

Kysymyksiä ja vastauksia: salibandyn vedonlyöntitutkinta

Mistä tässä on kyse?

– Suomalaisessa huippusalibandyssa vaikuttaa tapahtuneen epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä. Asia on noussut esille Veikkauksen tutkimuksissa. Veikkauksen luovutettua tietonsa on tutkintaa jatkanut Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Tutkinnan voi jakaa kolmeen osaan: vedonlyöntikiellon rikkomiseen sekä sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksiin kahdessa ottelussa: 13.12.2024 miesten MM-kisojen puolivälierä Suomi-Norja ja 15.04.2025 F-liigan miesten välierä Classic–SPV. Tutkinnan aikana vedonlyöntikieltoa rikkoneiden epäiltyjen määrä on kasvanut. Salibandyliittoa tai F-liigaa ei epäillä mistään. Myöskään seuroja ei epäillä, vaan kyse on yksilöiden epäillyistä rikkomuksista.

Mitä tarkoittaa vedonlyöntikiellon rikkominen?

– Kaikki F-liigan miesten ja naisten sarjojen pelaajat ja toimihenkilöt allekirjoittavat kausittain sopimuksen, jossa he sitoutuvat siihen, etteivät osallistu vedonlyöntiin sarjan osalta, jossa itse pelaavat tai ovat mukana. Tutkinnassa on käynyt ilmi, että F-liigan miesten sarjan pelaajista ja toimihenkilöistä löytyy henkilöitä, joita epäillään vedonlyöntikiellon rikkomisesta. Heidän siis epäillään lyöneen Veikkauksen kautta vetoa F-liigan otteluista.

Mitä tarkoittaa sisäpiiritiedon väärinkäyttö?

– Sisäpiiritiedon väärinkäytössä on kyse siitä, että joku antaa eteenpäin esimerkiksi kokoonpanotietoja sellaisessa vaiheessa, kun ne eivät ole vielä julkisia. Sitten joku olisi käyttänyt vedonlyöntiin näitä saamiaan sisäpiiritietoja tavoitellakseen taloudellista etua. Molemmat nämä asiat ovat yksiselitteisesti kiellettyjä pelaajasopimuksissa ja kilpailusäännöissä.

Onko kyseessä sopupeli?

– Tämän hetken tietojen mukaan mikään ei viittaa siihen. Salibandyliiton ja F-liigan tietojen mukaan tutkinnassa ei ole havaittu ottelumanipulaatiota tai sopupeleihin viittaavaa toimintaa.

Miten vedonlyöntiasiat on kirjattu F-liigan pelaajien ja toimihenkilöiden sopimuksiin?

– Kaikki F-liigan miesten ja naisten sarjojen pelaajat ja toimihenkilöt allekirjoittavat sopimuksen, jossa he sitoutuvat siihen, etteivät osallistu vedonlyöntiin sarjan osalta, jossa itse pelaavat tai ovat mukana. He sitoutuvat myös olemaan kertomatta sisäpiiritietoa joukkueen ulkopuoliselle rajatulle ryhmälle. Sisäpiiritietoa ovat esimerkiksi julkaisemattomat kokoonpanotiedot, joukkuetaktiikat ja urheilijoiden terveystiedot. Sopimus kieltää luonnollisesti myös kilpailumanipulaation eri muodot.

Sanatarkasti sopimuksessa on seuraava kirjaus:

Sitoudun siihen, että en itse enkä edustajan välityksellä osallistu vedonlyöntiin sellaisten sarjojen otteluista, joissa edustamani joukkue tai edustamani joukkueen mahdollinen farmijoukkue pelaa. En tee henkilökohtaisia sopimuksia Veikkauksen kanssa samalla toimialalla toimivien yritysten kanssa. Sitoudun olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon. Mikäli epäilen tai havaitsen urheilukilpailujen manipulointia joko itselle ehdotettuna tai muutoin, sitoudun ilmoittamaan siitä välittömästi Salibandyliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle. Sitoudun olemaan kertomatta sisäpiiritietoa joukkueen ulkopuoliselle rajatulle ryhmälle. Sisäpiiritietoa ovat esimerkiksi julkaisemattomat kokoonpanotiedot, joukkuetaktiikat ja urheilijoiden terveystiedot. Pelaaja/toimihenkilö on velvoitettu osallistumaan ottelutapahtumien yhteydessä pyydettäessä haastatteluihin niin ennen ottelua, ottelun aikana kuin ottelun jälkeenkin.

Miten asian käsittely jatkuu?

– SUEKin tehtävä on hoitaa tutkinta, muttei rangaista. SUEKin raportin valmistuttua Salibandyliiton ja F-liigan tehtävä on hoitaa tarvittavat toimenpiteet ja rangaistukset. SUEK on nyt saanut osan tutkinnastaan valmiiksi ja luovuttanut tutkinta-aineiston Salibandyliitolle. Mahdollisista kurinpitotoimista asiakokonaisuudessa päättää Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä.

Asian käsittely siirtyy Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmälle. Minkälainen elin se on ja miksi se käsittelee asiaa?

– Kilpailu- ja kurinpitoryhmä on yksi Salibandyliiton hallituksen nimeämistä elimistä pääsarjojen kurinpitoasioiden käsittelyyn. Salibandyn pääsarjamääräysten 48§:n mukaan KKR on toimivaltainen käsittelemään kilpailumanipulaatioon liittyviä asioita. KKR:lle kuuluvat erityisesti pääsarjoja eli F-liigaa ja Inssi-Divaria koskevat asiat.

KKR:n muodostavat urheiluoikeuden asiantuntija ja juristi Olli Rauste (puheenjohtaja), Veli Halonen sekä Mika Hilska (sihteeri).

Kaikkiaan Salibandyliiton alaisia kurinpitoelimiä ovat kurinpitovaliokunta, kurinpitodelegaatio ja kilpailu- ja kurinpitoryhmä. Kurinpitovaliokunta ratkaisee muiden kuin pääsarjojen osalta vastalauseet ja sellaiset kurinpitoasiat, jotka eivät kuulu toimihenkilöiden päätettäviksi. Kurinpitodelegaatio on toimivaltainen käsittelemään ottelutapahtuman aikana tapahtuneet kurinpitokäsittelyyn tulevat tilanteet.

Miten Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä käsittelee asiaa ja kuinka kauan se kestää?

– Kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR) aloittaa perehtymisen SUEKin toimittamaan aineistoon. Perehtymisen jälkeen KKR harkitsee, keitä yksittäisiä henkilöitä kohtaan asiassa on mahdollisesti aiheellista käynnistää kurinpitomenettely. Niiden henkilöiden osalta, joita koskeva tutkinta on vielä kesken, KKR aloittaa työnsä vasta SUEKin luovutettua tutkinnan tulokset KKR:n käyttöön.

Sääntörikkomuksesta mahdollisesti epäiltäville henkilöille ilmoitetaan epäillystä rikkomuksesta. Heille annetaan mahdollisuus antaa asiasta vastauksensa sekä esittää oma näyttönsä, mikäli sellaista on. Sääntörikkomuksesta epäillyille henkilöille tulee antaa kohtuullinen aika esittää oma puolustuksensa. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä joitakin viikkoja epäillyn rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

Vastausten toimittamisen jälkeen KKR kokoontuu ja aloittaa päätösharkinnan sekä sen jälkeen päätösten laatimisen. Epäiltyjen sääntörikkomusten runsaslukuisuuden vuoksi asian käsittelyn voidaan arvioida kestävän joitakin kuukausia. Tarkkaa ajankohtaa päätösten antamiselle ei tässä vaiheessa ole mahdollista arvioida.

Mahdollisesti käynnistyvä kurinpitomenettely on sääntöjen mukaan luottamuksellinen. Menettelystä tiedotetaan vain menettelyn kohteena oleville henkilöille. Kilpailu- ja kurinpitoryhmä tiedottaa toiminnastaan vasta, kun päätös asiassa on valmis.