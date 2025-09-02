Korkein hallinto-oikeus katselmuksella Terrafamen kaivoksella Sotkamossa
Korkein hallinto-oikeus järjestää 9.-10.9.2025 katselmuksen Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa.
Katselmuksen tarkoituksena on tehdä havaintoja kaivostoiminnoista ja kaivosalueen ympäristöstä. Katselmuksella havaintojen tekemisen kohteina ovat erityisesti malmin ja sivukiven louhinta, sivukiven loppusijoittaminen, bioliuotusprosessi ja liuotusalueet, vesienkäsittely, -varastointi ja -johtaminen, vesistövaikutukset, metalleilla pilaantuneiden pintamaiden varastointi sekä yleisesti koko kaivostoiminta, kaivosalueen mittakaava sekä avoinna olevien kaivannaisjätealueiden laajuus.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on parhaillaan muutoksenhaun kohteena kaksi Terrafame Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupaa. Toinen on ns. päälupa, joka koskee ympäristö- ja vesitalouslupaa kaivostoiminnan ja metallien tuotantotoiminnan jatkamiseksi ja toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi Talvivaaran kaivospiirin alueella. Toinen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskee sivukivialue KL1:n rakentamista ja käyttöä.
Katselmukselle on kutsuttu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta pyytäneet muutoksenhakijat, viranomaiset sekä muut asianosaiset.
Katselmuksen yhteydessä ei pidetä suullista käsittelyä eikä siten myöskään kuulla asiantuntijoita todistelutarkoituksessa. Asiaa ei ratkaista katselmuksella, vaan myöhemmin KHO:n istunnossa. Ratkaisu perustuu katselmushavaintojen lisäksi asiassa aikaisemmin saatuun kirjalliseen selvitykseen.
Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia esimerkiksi yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa. Katselmuksessa oikeuden jäsenet pystyvät paikan päällä arvioimaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi maisemasta, luonnonesiintymistä tai rakennuksista. Tarkoitus on, että oikeus saa mahdollisimman kattavan näkemyksen päätöksenteon tueksi.
Korkein hallinto-oikeus järjestää katselmuksia harvoin, vain muutamia vuosittain. Katselmus ei ole suullinen käsittely, mutta osapuolet voivat sen yhteydessä kiinnittää oikeuden jäsenten huomiota tärkeinä pitämiinsä näkökohtiin. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
