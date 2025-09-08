Taina Niemen nuortenromaani Varkaat on koukuttava kertomus kaipuusta, vimmasta ja maailmojen törmäyksestä

Ilmestyy 2.10.

Varkaat on tiivistunnelmainen ja lämmin kertomus ulkopuolisuudesta sekä odottamattomasta yhteydestä. Taina Niemen toinen nuortenromaani käsittelee yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja nuorten arkea kahden hyvin erilaisista taustoista ponnistavan päähenkilön kautta.

15-vuotias Luka paistaa ostarilla burgereita ja haaveilee äkkirikastumisesta parhaan kaverinsa, elämän potkiman Fisun kanssa. Yksinhuoltajaäiti tekee pitkiä päiviä, ja kotona odottaa pikkusisko, jota Luka haluaisi suojella kaikelta. Sitten työpaikan kuviot sotkee hemmoteltu Amanda, joka ei tajua mitään todellisesta elämästä. Jokin Amandassa vetää silti Lukaa puoleensa.

Amanda väistelee vaikeita tunteitaan epätoivoisin keinoin. Hänelle pesti pikaruokalassa säälittävän Lukan työkaverina on pahin kuviteltavissa oleva rangaistus. Pian Amanda kuitenkin huomaa, ettei hän ole ainoa, jolla on salaisuuksia.

Käynnistyy tapahtumaketju, joka tempaa nuoret vääjäämättä mukaansa.

Ulkopuolisuuden tunteet, salaisuudet ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus ovat teemoja, joiden Niemi kokee puskevan esiin kaikessa, mitä hän kirjoittaa. Hänen tavoitteenaan on välittää teksteillään toivoa nuoren elämän vaikeisiin hetkiin.

”Uskon, että kiperimmistäkin paikoista voi selvitä ja että elämän suunta voi kääntyä paremmaksi äkistikin, joskus vain yhden ihmisen vaikutuksesta.”

Teoksessa käsitellään esimerkiksi näpistelyä, jonka ympärille kietoutuu monisyisiä eettisiä kysymyksiä – etenkin aikana, jolloin yhä useammassa perheessä rahaa ei riitä perustarpeisiin.

Niemi on toiminut vuosia opettajana peruskoulussa, mikä näkyy hänen tarkkanäköisessä ja nuoria kunnioittavassa otteessaan. Niemen teksti muistuttaa, että nuoret tulevat hyvin erilaisista todellisuuksista eivätkä kaikkien kohtaamat haasteet ole samanlaisia. Varkaiden kirjoitusprosessin aikana kirjailija käytti esilukijoina tamperelaisia peruskoululaisia, joiden näkemyksistä ja palautteesta oli hänelle suuri apu.

Nykykoulumaailman lisäksi Niemi ammensi uutuuskirjaansa myös omista kouluvuosistaan.

”Vaikka teos onkin fiktiota, pääsin kirjoittamaan ulos taas joitakin omia kipeitä nuoruudenkokemuksiani. Toisaalta mukaan tuli myös ihania muistoja: ihastumisen tunteita ja hauskoja, hikisiä hetkiä hampurilaisravintolassa, jossa paiskin kesätöitä”, hän kertoo.

Taina Niemi on helsinkiläinen nuortenkirjailija. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen maisteriohjelmasta ja voitti vuonna 2024 julkaistulla esikoisteoksellaan Otavan nuortenromaanikilpailun. Niemi on opettanut vuosia peruskoulussa mutta kirjoittaa tällä hetkellä päätoimisesti.

Varkaat ilmestyy kovakantisen lisäksi Valtteri Turusen ja Esme Kaislakarin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

