LIIRA-koulutus toi yhteen yli 150 ammattilaista Porvoossa

Päivän aikana kuultiin kiinnostavia ja ajankohtaisia alustuksia elintapapsykologiasta, perheliikuntaneuvonnasta, lasten ja nuorten lihavuudesta sekä syömishäiriöistä. Alustajina toimivat muun muassa perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Kaunisto Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta, asiantuntija Sari Kivimäki STM:stä sekä psykologi Satu Lähteenkorva ja liikuntapalveluiden päällikkö Marjo Rantala Porvoon kaupungilta.

Tilaisuus tarjosi runsaasti ajatuksia ja käytännön esimerkkejä lasten, nuorten ja perheiden terveiden elintapojen tukemiseen. Keskustelu oli avointa ja vilkasta, kun ammattilaiset olivat kokoontuneet yhteisen asian äärelle.

Yhteinen koulutuspäivä osoitti, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen onnistuu parhaiten, kun teemme yhteistyötä yli organisaatiorajojen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija Malin Heikkinen totesi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Koulutuksen osallistujat työskentelivät laajasti eri sektoreilla. Edustettuina olivat mm. liikuntapalvelut, nuorisotyö, kulttuuri- ja vapaa-aika, perhekeskus, sivistys, neuvolat sekä opiskeluhuolto ja lääkinnällinen kuntoutus. Koulutus tarjosi osallistujille uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä elintapaohjaukseen ja ihmisten kohtaamiseen palveluissa.

LIIRA-koulutuspäivä on osa STM:n Suomi Liikkeelle -ohjelmaa, joka edistää liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntämistä osana hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämistä hyvinvointialueilla. Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, levittää näyttöön perustuvia toimintamalleja ja kehittää ammattilaisten osaamista. Koulutuksen avulla pyritään myös vahvistamaan liikunnan ja ravitsemuksen roolia HYTE-neuvotteluissa sekä sisällyttämään ne entistä vahvemmin HYTE-kertomuksiin ja -suunnitelmiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ja alueen kunnat sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ESLU järjestivät koulutuksen. Sosiaali- ja terveysministeriön LIIRA-koulutuskiertue on kiertänyt tämän vuoden aikana 25 paikkakunnalla, joista kolmanneksi viimeinen pidettiin Porvoossa.