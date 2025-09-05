Toimittajakutsu: Suomalaismeppien lehdistötilaisuus keskiviikkona 10.9. Euroopan unionin tilasta
Tervetuloa suomalaismeppien lehdistötilaisuuteen EU:n tilasta keskiviikkona 10.9. klo 14:30-15:30 Suomen aikaa (klo 13:30-14:30 Strasbourgin aikaa). Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.
Lehdistötilaisuudessa käsitellään komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin aiemmin samana päivänä pitämää vuosittaista Euroopan unionin tila –puhetta. Mepit kommentoivat tilaisuudessa tuoreeltaan puhetta ja EU:n tilasta ja tulevaisuudesta käytyä täysistuntokeskustelua.
Tilaisuudessa puhuvat Mika Aaltola (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.) ja Li Andersson (The Left, vas.).
Ilmoittauduthan osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu tiistaihin 9.9. Suomen aikaa klo 14 mennessä. Lähetämme sinulle linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
