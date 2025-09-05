Toimittajakutsu: Suomalaismeppien lehdistötilaisuus keskiviikkona 10.9. Euroopan unionin tilasta

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 8.–11.9.2025: istuntokatsaus 5.9.2025 15:39:36 EEST | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 8.-11. syyskuuta komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää Euroopan unionin tila -puheensa ensimmäistä kertaa uudelleenvalintansa jälkeen. Lisäksi mepit keskustelevat komission ja neuvoston puheenjohtajamaa Tanskan edustajan kanssa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn kauppasopimuksen yksityiskohdista sekä EU:n ulkosuhdejohtaja Kaja Kallaksen kanssa turvatakuiden antamisesta Ukrainalle. Parlamentti myös äänestää elintarvike- ja tekstiilijätettä vähentävistä säännöistä sekä sisämarkkinasääntöjen yksinkertaistamisesta.