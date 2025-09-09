Tekoäly tuo turvaa ja seuraa ikäihmisten arkeen – Aalto-yliopistossa kehitetään puheohjattua avustajaa yhdessä ikäihmisten kanssa.

Yhä useampi ikäihminen asuu kotona – usein yksin. Samaan aikaan hoivapalveluiden resurssit ovat rajalliset. Aalto-yliopiston AR4U-hankkeessa kehitetään ratkaisua, joka voisi tukea kotona asuvia ikäihmisiä lempeästi ja ihmisläheisesti: täysin puheohjattavaa tekoälyavustajaa.

Kyse ei ole monimutkaisesta teknologisesta vempaimesta, vaan arkisesta kumppanista. Laite vastaa kysymyksiin, muistuttaa tärkeistä asioista ja on juttuseurana – juuri silloin, kun päivät tuntuvat hiljaisilta. Se toimii äänellä, eikä vaadi kosketusnäyttöjen tai sovellusten käyttöä.

– “Tavoitteemme on auttaa ihmisiä, jotka eivät vielä ole kotihoidon piirissä, mutta haluavat jo arjen tueksi rytmiä, muistutuksia ja seuraa,” kertoo Timo Niskanen, AR4U-hankkeen vetäjä.

Ääni käyttöliittymänä – teknologia, joka kuuntelee

Puheohjauksella toimiva digikaveri on aina saavutettavissa. Se tarjoaa muistutuksia päivittäisistä toimista (esim. säännöllinen ruokailu), ylläpitää aktiivisuutta ja kannustaa positiivisiin elämäntapoihin (esim. terveellinen ravinto, liikunta, unihygienia). Samalla se vähentää yksinäisyyden kokemusta ja voi auttaa ennaltaehkäisemään muistin ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Ratkaisua on kehitetty yhteistyössä ikäihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Palautteet ovat olleet rohkaisevia: moni on kokenut laitteen tuovan arkeen iloa ja turvaa.

Palvelua on testattu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n digiraadin jäsenten kanssa Aalto-yliopiston tiloissa. Seuraavaksi siirrytään ihmisten arkeen – testivuorossa on puhelinsoittopalvelu. Tekoäly soittaa ikäihmisen puhelimeen pari kertaa päivässä ja kysyy vointia. Nyt testaamme palvelun käytettävyyttä ja sitä, miten ikäihmiset kokevat sen osana arkeaan. Tulevaisuudessa, jos henkilö ei vastaa tai kertoo voivansa huonosti, järjestelmä välittää viestin läheiselle, joka voi olla yhteydessä ikäihmiseen.

– Odotan innolla seuraavaa testiä. Olen tehnyt tällaisesta palvelusta myös kansalaisaloitteen Helsingin kaupungille, kertoo Digiraadin jäsen Sissi Maijala, 72 vuotta. – Itse koen, että tällaisesta puhelinpalvelusta olisi hyötyä ja apua liikkuvan ikäihmisen jaksamiseen ja uskallukseen jatkaa liikkumista kodin ulkopuolellakin. Meitä virkeitä “vanhuksia” tulee olemaan yhä enenemässä määrin, ja kotihoito- ym. kunnalliset palvelut eivät pysty kaikkia auttamaan, Maijala jatkaa.

Aiemmassa testissä Aalto-yliopistolla “juttelimme” tekoälyn kanssa niitä näitä tietokoneen edessä. – Se oli ihan mukavaa, etenkin kun koko ajan tiesi, ettei se puhekaveri ole ihminen, Maijala kertoo.

Käyttäjälähtöisyys on hankkeen keskiössä, ikäihmiset ovat olleet mukana alusta lähtien.

– Meidän ei pidä kuvitella, mitä ikäihmiset tarvitsevat – pitää kysyä heiltä suoraan. Yhteistyö ikäihmisten ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Digiraadin jäsenten kanssa on ollut valtavan antoisaa ja opettavaista, Niskanen jatkaa.

Tavoitteena yliopistotutkimuksen kaupallistaminen

Business Finlandin rahoittama Research to Business -hanke tähtää yliopistotutkimuksen kaupallistamiseen. Tavoitteena on perustaa spinout-yritys, joka kehittää palvelua edelleen ja tuo sen markkinoille. Hanke etsii rahoittajia alkavan liiketoiminnan tueksi.

Teknologian ydin kehitetään itse, mutta päätelaitteina hyödynnetään olemassa olevia älykaiuttimia sekä puhelimia. Palvelun suunnittelussa painopiste on nimenomaan ikäihmisille suunnatussa, inhimillisessä ja helposti lähestyttävässä käyttöliittymässä.

- Tavoitteena ei korvata ihmiskontaktia – vaan täydentää sitä,” Niskanen muistuttaa.

– “Kun lääkemuistutus ja päivittäinen kunnon tarkastus onnistuu tekoälyn avulla, vapautuu hoitajien ja läheisten aikaa aitoon vuorovaikutukseen.”

Yhteistyöllä tulevaisuuteen

AR4U-hankkeessa on hyödynnetty Aalto-yliopiston monialaisuutta ja laajaa asiantuntemusta eri aloilta. Hanke toimii Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella ja, mutta sen kehityksessä on mukana Aalto yliopston opiskelijoita ja työntekijöitä myös liiketoiminnan, muotoilun ja teknologian saralta.

Merkittävää apua hanke saa myös Aalto Startup Centeriltä, joka nimensä mukaisesti tukee alkuvaiheen startupeja ja kaupallistamiseen tähtääviä Research to Business projekteja tarjoamalla ohjausta, verkostoja ja liiketoimintaosaamista.

VALLIn Ikäteknologiakeskus on ollut tärkeä kumppani kehitystyössä, erityisesti aktiivisten senioreiden tavoittamisessa ja mukaan saamisessa testaukseen.

"Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on ollut mielenkiintoista. Ikääntyneiden Digiraati -verkostomme seniorit kokevat tärkeäksi päästä vaikuttamaan tekoälyn ja teknologian kehitykseen jo alusta saakka. Käyttäjälähtöisellä kehittämisellä varmistetaan myös se, että loppupalvelu- tai tuote on aidosti senioreiden tarpeiden mukainen ja helppokäyttöinen", toteaa Suvi Hiltunen, VALLIn Ikäteknologiakeskuksen vastaava suunnittelija.