Sanoman uutismediat suunnittelevat STT:n uutistoimisto- ja kuvapalvelujen käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista

Uutismedian digitalisaatiossa uutistoimistojen rooli on muuttunut nopeasti. Ajankohtaisia perusuutisia on yleisölle tarjolla jatkuvasti enemmän ja niiden tuottaminen on mediayhtiöille teknologian avulla tehokkaampaa. Lyhyitä ja sähkeuutisia tarjoavat uutistoimistot ovat viime vuosina ympäri maailman joutuneet pohtimaan toimintamalliaan ja tarjoomaansa.

Sanoman uutismediat ovat murroksessa jo pitkällä ja niissä näkyy sama kehitys. Lukijat odottavat luotettavaa, ajantasaista, monipuolista mutta kultakin brändiltä omaäänistä, toisistaan erottuvaa ja uniikkeja näkökulmia tarjoavaa journalismia. Lukijoiden tarpeet ovat erilaisia tilausmaksullisessa Helsingin Sanomissa, mainosrahoitteisessa Ilta-Sanomissa tai esimerkiksi alueellisessa Aamulehdessä.

Toimitukset tutkivat jatkuvasti tapoja kehittää omaa juttutuotantoaan ja panostaa siihen entistä enemmän, mikä samalla tarkoittaa sitä, että STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluille nähdään tulevaisuudessa nykyistä vähemmän tarvetta. On mahdollista, että Sanoman uutismedioiden sisältöostot STT:ltä loppuvat kokonaan.

Muutoksen tavoitteena on varmistaa kyky palvella kunkin brändin asiakkaiden nopeasti muuttuvia tarpeita myös tulevaisuudessa, kun panokset voidaan keskittää omaan tuotekehitykseen ja sisällöntuotantoon. Tuotteiden profiili ei muutu. Sanoman valtakunnalliset ja alueelliset uutismediat tarjoavat jatkossakin laajan kattauksen paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja ulkomaan uutisia.

Sanoma Media Finland on muiden mediayhtiöiden kanssa myös STT:n omistaja. Sanoma osti STT:n enemmistöosuuden vuonna 2018, kun Alma Media ja TS-yhtymä luopuivat osakkeistaan. Silloin STT:ssä käynnistyi työ, jonka tavoitteena on ollut rakentaa kestävä pohja tulevaisuuden liiketoiminnalle. Sanoman uutismediat palasivat tuolloin STT:n asiakkaaksi.

”Haluamme kertoa tästä kehityksestä läpinäkyvästi. STT:n uutispalvelun taloudellinen tilanne on ollut pitkään haastava, ja tiedostamme, että pienenevät volyymit tekevät kestävän mallin rakentamisesta entistä vaativampaa”, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta.

Nopea mediankulutuksen muutos edellyttää perinteisen uutistoimiston toimintamallin ja tarjooman merkittävää uudistamista.

”STT:n hallitus työskentelee nyt tulevaisuuden toimintamallin kartoittamiseksi.”