STTK:n hallitus: Tyhjien vetoomusten aika on ohi, kansanmurha on saatava loppumaan

Gazassa on sodittu pian kaksi vuotta. Sota alkoi, kun Hamasin taistelijat lokakuussa 2023 hyökkäsivät Israeliin surmaten etupäässä siviilejä. Sen jälkeen koko maailma on voinut lähinnä sivusta seurata Israelin kostoa, josta puolestaan on kehittynyt ennenäkemätön siviilien kärsimys.



Kansainvälisen ay-liikkeen piirissä eurooppalainen kattojärjestö ETUC ja Työntekijöiden maailmanjärjestö ITUC ovat ottaneet voimakkaasti kantaa Gazan sodan ja siitä seuranneen suoranaisen kansanmurhan lopettamiseksi. STTK:n hallitus yhtyy vaatimukseen lopettaa tämä käsittämättömiin mittoihin paisunut tragedia.

- Tähän mennessä yli 60 000 palestiinalaista on saanut surmansa sodassa. Maailman ruokaohjelma WFP:n mukaan noin satatuhatta naista ja lasta kärsii aliravitsemuksesta. Tämä kaikki on tuotu päivittäin silmiemme eteen tiedotusvälineiden ja avustusjärjestöjen kautta. On h-hetki toimia, ja tämä vastuu koskee myös Suomen hallitusta. Ulkoministeri Elina Valtosen päätös liittää Suomi niin sanottuun New Yorkin julkilausumaan on vihdoin askel oikeaan suuntaa, STTK:n hallitus toteaa.

Hamasin hyökkäys on täysin tuomittava, mutta tuomittavia ovat myös Israelin hyökkäykset siviilejä kohtaankin. Sodissakin on sanottu olevan pelisääntöjä, mutta Gazan kohdalla ne kaikki on romutettu.

- Maailma on saanut seurata silmitöntä siviilien tappamista ja ilmiselvää kansanmurhaa jokseenkin toimettomana. Avustusrekkoja ei ole päästetty alueelle, ihmisiä on surmattu ruokajonoihin ja Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa hoidetaan puutteellisin keinoin tuhansia vammautuneita ihmisiä.

Parin viikon päästä kokoontuva YK:n yleiskokous on enemmän kuin paljon vartija. Muun muassa Ranska, Britannia ja Kanada ovat ilmaisseet halunsa tunnustaa kokouksessa Palestiinan valtio.

- Suomen on oltava tässä rintamassa. On harmillista, että Suomen hallituksen rivit ovat hajalla tässä ihmisoikeuksia räikeästi rikkovassa asiassa. Jopa tasavallan presidentti on ilmaissut kantansa kulkea kohti kahden valtion mallia, mutta maan hallituksen piirissä yhteinen linja on epäselvä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ihmettelee.



On aika toimia, STTK:n hallitus vaatii.

- Tulitauko Gazaan, rajat auki humanitaariselle avulle ja panttivangit vapaiksi. Koska kansainvälistä oikeutta on kunnioitettava, ihmisoikeusloukkaukset on myös aikanaan käsiteltävä asianmukaisesti tuomioistuimissa ja syyllisiä rangaistava. On myös johdonmukaisesti jatkettava politiikkaa tavoitteena kahden valtion malli ja Palestiinan valtion tunnustaminen. Tyhjiä vetoomuksia ei enää tarvita, Palola toteaa.



Lisätietoa STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.