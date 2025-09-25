Tuija Takalan uudessa selkoromaanissa seurataan nuorten elämää kohti aikuisuutta
Vihreä on hyvä väri kertoo Jalista ja Sarasta.
Jali opiskelee turvallisuusalaa,
ja Sara miettii,
mitä hänestä voisi tulla isona.
Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu selkoromaani kuvaa elämää niin kuin Jali ja Sara sitä elävät. Kirjassa käsitellään monenlaisia tärkeitä ja arkea lähellä olevia aiheita kuten ihmissuhteita ja niiden haasteita, koulumaailman kiemuroita sekä nuorten ensiaskeleita työelämässä. Kirjassa nuoret kohtaavat iloja ja suruja matkallaan kohti aikuisuutta.
Jali ja Sara haluavat löytää
kaiken keskellä itsensä
ehkä myös toisensa.
Millaista on olla ihan vihreä,
oman elämä alussa?
Tuija Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja, joka on kirjoittanut useita selkokielisiä kirjoja
teos: Vihreä on hyvä väri
kirjailija: Tuija Takala
ISBN: 9789523046429
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 17.9.2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Kuunkiroajat -romaanissa on kutkuttavaa synkkyyttä yhdistettynä 1700-luvun seurapiirien kimalteeseen25.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Milla Keräsen Kuunkiroajat on taitavasti rakennettu historiallinen romaani, jossa on ripaus synkkää goottilaisuutta. Se jatkaa Kaarneen varjo -trilogiaa, jota on kiitetty vangitsevasta juonesta.
Emilia Lehtisen uutuuskirja "Unihirviöiden kesyttämisopas" tarjoaa lapsille työkaluja painajaisten voittamiseen24.9.2025 08:12:00 EEST | Tiedote
Unihirviöiden kesyttämisopas on lumoava ja oivaltava lastenromaani, joka on täynnä värikkäitä hahmoja ja jännittäviä tapahtumia. Kirjan avulla unien maailmaan avautuu uusi ulottuvuus, jossa mielikuvituksen voima on rajaton ja pelottavat unet muuttuvat helpommin hallittaviksi.
Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa nautitaan varoen!22.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa vie lukijansa kauneusleikkausbisneksen harmaalle alueelle sekä ihmisten syvimpiin haaveisiin, joiden toteuttamisessa tarkoitus pyhittää keinot.
Uusi lastenkirja on ihanan hauska ja värikäs katsaus taidehistoriaan!9.9.2025 08:12:00 EEST | Tiedote
Koirankoppi kaikuu tyhjyyttään. Uteliaat koirakaverukset Rene, Baro ja Roko lähtevät etsimään sopivaa sisustusta – ja haistelemaan historian tuulia!
Satu Leiskon tummasävyinen trilogia saa päätöksensä kirjassa Pahanpunoja4.9.2025 08:22:00 EEST | Tiedote
Pahanpunoja sitoo suositun Ihmisenhaltija-trilogian tarinan yhteen ja jatkaa upeaa, suomalaisesta mytologiasta ammentavaa fantasiaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme