Tuija Takalan uudessa selkoromaanissa seurataan nuorten elämää kohti aikuisuutta

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu selkoromaani kuvaa elämää niin kuin Jali ja Sara sitä elävät. Kirjassa käsitellään monenlaisia tärkeitä ja arkea lähellä olevia aiheita kuten ihmissuhteita ja niiden haasteita, koulumaailman kiemuroita sekä nuorten ensiaskeleita työelämässä. Kirjassa nuoret kohtaavat iloja ja suruja matkallaan kohti aikuisuutta.

Jali ja Sara haluavat löytää

kaiken keskellä itsensä

ehkä myös toisensa.

Millaista on olla ihan vihreä,

oman elämä alussa?

Tuija Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja, joka on kirjoittanut useita selkokielisiä kirjoja

teos: Vihreä on hyvä väri

kirjailija: Tuija Takala

ISBN: 9789523046429

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 17.9.2025