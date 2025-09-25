Avain

Tuija Takalan uudessa selkoromaanissa seurataan nuorten elämää kohti aikuisuutta

25.9.2025 08:14:00 EEST | Avain | Tiedote

Jaa

Vihreä on hyvä väri kertoo Jalista ja Sarasta. 
Jali opiskelee turvallisuusalaa,
ja Sara miettii,
mitä hänestä voisi tulla isona.

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu selkoromaani kuvaa elämää niin kuin Jali ja Sara sitä elävät. Kirjassa käsitellään monenlaisia tärkeitä ja arkea lähellä olevia aiheita kuten ihmissuhteita ja niiden haasteita, koulumaailman kiemuroita sekä nuorten ensiaskeleita työelämässä. Kirjassa nuoret kohtaavat iloja ja suruja matkallaan kohti aikuisuutta.

Jali ja Sara haluavat löytää
kaiken keskellä itsensä
ehkä myös toisensa.
Millaista on olla ihan vihreä,
oman elämä alussa?

Tuija Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja, joka on kirjoittanut useita selkokielisiä kirjoja

teos: Vihreä on hyvä väri
kirjailija: Tuija Takala
ISBN: 9789523046429
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 17.9.2025

Avainsanat

vihreä on hyvä väriselkokirjakirjallisuustuija takalaavain kustantamoavainkirjauutuusnuortenromaani

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Avain

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye